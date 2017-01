Der Tagesspiegel: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sieht keine Chance für Rot-Rot-Grün im Bund

(ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)

sieht keine Chance für Rot-Rot-Grün im Bund. "Ich sehe nicht, dass

die Linke im Bund in der Lage wäre, Teil einer Bundesregierung zu

sein", sagte Woidke, der in Brandenburg mit der Linken regiert, dem

Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/politik/ministerpraesident-von-brandenb

urg-woidke-warnt-vor-naivitaet-in-der-fluechtlingspolitik/19223948.ht

ml



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.01.2017 - 17:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1442018

Anzahl Zeichen: 894

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung