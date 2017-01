Südwest Presse: Kommentar zur Debatte um die Sicherheitslage

Ein erstes Signal

(ots) - Mehr als zwei Wochen sind seit dem Terroranschlag in

Berlin vergangen. Noch gibt es viele offene Fragen, aber eines ist

klar: Der Attentäter radikalisierte sich nicht im stillen Kämmerlein.

Er war keiner, der aus dem Dunkeln zur Tat schritt und den niemand

hätte aufhalten können. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb spielen

einige Behörden "Schwarzer Peter", und Politiker aller Couleur

streiten sich darüber, wie der Staat reagieren soll, nachdem er im

Fall Amri versagt hat. Der Chor schwoll nochmals an, als

Innenminister de Maizière seine "Leitlinien für einen starken Staat"

vorgelegt hatte. Aber inzwischen kündigt SPD-Justizminister Maas

zumindest ein härteres Vorgehen gegen Gefährder an, von denen 224 mit

ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland leben. Die

sogenannte Abschiebehaft soll auf jene ausgeweitet werden können,

deren Herkunftsstaaten nicht kooperieren. Eine Einigung darauf beim

geplanten Treffen der beiden Minister täte gut. Denn es wäre ein

erstes Signal gegen eine Entwicklung, die man nur mit dem Wort

Kontrollverlust bezeichnen kann. Weitere Schwachstellen warten auf

Abdichtung.







