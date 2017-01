Lausitzer Rundschau: Scharf, schärfer - Wahlkampf



Der Wettlauf der Parteien um die innere Sicherheit

(ots) - Der Wettlauf hat begonnen. Dazu gehören nun mal

parteipolitische Spielchen, wie dem anderen dramatisch vorzuwerfen,

in der inneren Sicherheit unzuverlässig zu sein. Das sagt

Innenminister Thomas de Maizière über SPD-Chef Sigmar Gabriel. Der

wiederum hält die Ideen des CDU-Mannes zur Zusammenlegung von

Verfassungsschutzämtern und einer föderalen Strukturreform für

Symbolpolitik. Und sekundieren darf SPD-Justizminister Heiko Maas mit

seinem Vorstoß, die Gefährderhaft auszuweiten. Scharf, Schärfer,

Wahlkampf. Ob das gut ist? Der Anschlag in Berlin vor Weihnachten

markiert einen Wendepunkt in der deutschen Sicherheitspolitik.

Seitdem laufen sich die Wahlkämpfer warm. Selbst die Grünen müssen

sich nun als "Law and Order"-Partei darstellen. Das hat sich bei der

letzten Debattenrunde der vier Bewerber um die Spitzenkandidatur für

die Bundestagswahl gezeigt. Wer nicht mitrennt, den bestraft der

Wähler. Doch Vorsicht: Die Politik zäumt bei diesem Wettstreit das

Pferd mal wieder zu oft von hinten auf. Anstatt jetzt eine

konsequente Schwachstellenanalyse zu betreiben, werden vor allem

immer neue Maßnahmen diskutiert, mit denen vermeintlich

Sicherheitslücken geschlossen werden sollen. Dabei gibt es in

Deutschland eindeutig kein Gesetzes-, sondern insbesondere ein

Anwendungsdefizit. Was zum Teil auch damit zu tun hat, dass in den

vergangenen Jahren bei den Behörden massiv Personal abgebaut wurde.

Verantwortlich dafür ist nicht nur eine Partei. Die Politik hat zum

Glück wieder den entgegengesetzten Weg eingeschlagen. Doch der

braucht Zeit, weil die neuen Beamten erst gefunden und ausgebildet

werden müssen. Ein Beispiel für den mangelnden Vollzug von Gesetzen

scheint der Umgang mit Gefährdern zu sein. 224 davon mit

ausländischer Staatsangehörigkeit sollen laut Auskunft des

Innenministeriums derzeit in Deutschland leben, bei 62 wurde der



Asylantrag abgelehnt. Schon jetzt können Ausreisepflichtige, die

straffällig geworden sind, bis zu 18 Monaten festgesetzt werden. Doch

angewendet wird diese Möglichkeit offenkundig ähnlich selten wie die

Verfügung von Meldeauflagen. Das verstehe, wer will. Wer mehr

Sicherheit verspricht, muss endlich auch das Naheliegende tun und vom

Möglichen Gebrauch machen. Schon längst hätten zudem die

Rückführungen praktikabler gestaltet werden können - zur Not mit

Druck auf die Staaten, die sich weigern, ihre eigenen Bürger

zurückzunehmen. Die Entwicklungshilfe wäre dafür ein geeignetes

Instrument. Die Grundsatzfrage bleibt freilich: Ist es gut, in

Zeiten, in denen die Bürger extrem verunsichert sind, in der

Sicherheitspolitik zu wetteifern? Oder sollten die Parteien nicht

versuchen, das Notwendige gemeinsam auf die Beine zu stellen?

Letzteres wäre wohl sinnvoller.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.01.2017 - 19:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1442025

Anzahl Zeichen: 3266

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung