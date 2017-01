Neue Westfälische (Bielefeld): Trump, Putin und die Geheimdienste

Oberwasser

Dirk Hautkapp, Washington

(ots) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen

geopolitischen Minderwertigkeitskomplex und seinen Vergeltungsdrang

gegen die Vereinigten Staaten mit einer flächendeckenden Kampagne

gegen das Heiligste der amerikanischen Demokratie zu kompensieren

versucht: Die Präsidentschaftswahl. Wie viel Anteil die eindeutig pro

Donald Trump angelegte Arbeit russischer Daten-Diebe,

Propaganda-Schmierfinken, Internet-Trolle und Staatszersetzer

möglicherweise an der Niederlage der Demokratin Hillary Clinton

hatte, ist dabei zweitrangig. Allein die Tatsache, dass Russland es

nachweisbar gewagt hat, den wirtschaftlich wie technologisch

überlegenen USA tonnenweise digitalen Sand ins Getriebe zu streuen,

müsste den neuen Mann im Weißen Haus zu Gegenreaktionen veranlassen.

Aber Trump hält still, macht Amerika klein, nicht "great". Von

krankhafter Eitelkeit geblendet, frönt er weiter seinem bizarren

Männerbund mit Moskau. Er nimmt Putin gegen alle politische Vernunft

und die fundierte Expertise der eigenen Geheimdienste in Schutz. Dass

der Mann im Kreml bei den Internet-Raubzügen mit Sicherheit auch

belastendes Material gegen Trump abfischen ließ und als Druckmittel

unter Verschluss hält, kommt Trump nicht in den Sinn. Der Schaden

geht über die Grenzen Amerikas hinaus. Vor allem in Europa, wo bald

mehrere wichtige Wahlen anstehen, muss die stille Duldung, mit der

Trump Putins Gebaren hinnimmt, alarmieren. Länder und Leute, die der

russische Präsident auf seinem mit wachsender Intensität betriebenen

Destabilisierungs-Feldzug vorgemerkt hat, können sich ab sofort nicht

mehr sicher sein, dass Uncle Sam ihnen zur Seite steht. Das

prominenteste Opfer könnte im kommenden Herbst Angela Merkel werden.

Ihre für Europa stilbildende Haltung in der Frage der Sanktionen

gegen Russland im Zuge von Krim und Ukraine macht sie für Putin zur

bevorzugten Zielscheibe. Trumps Zuneigung für die Deutsche wird sich



in Grenzen halten, nachdem Merkel ihr Glückwunsch-Telegramm mit dem

berechtigten Warnhinweis versehen hat, dass die

deutsch-amerikanischen Beziehungen nur auf Basis von

Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralität und Respekt vor der

Menschenwürde gedeihen können. Werte, die Trump noch nie unfallfrei

buchstabieren konnte. Was, wenn sich Putin und Trump insgeheim

darüber verständigen, dass Deutschland ein bisschen mehr AfD und

damit gehässiger Populismus guttun könnte? Sind Bundesregierung,

Verfassungsschutz-Organe und alle staatstragenden Parteien in

Deutschland darauf eingestellt, die politischen

Willensbildungsprozess gegen solche Einflüsse ohne Zensur-Gelüste zu

schützen? Es wird höchste Zeit. Die Feinde der wehrhaften Demokratie

spüren Oberwasser.







