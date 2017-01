Gute Vorsätze für 2017: Detox, Sport und Wellness in Somabay





Somabay, im Januar 2017: Viel Sport, wenig Alkohol und mit dem Rauchen aufhören…. die Liste der guten Neujahrsvorsätze ist jedes Jahr aufs Neue lang. Alle Fitness-Begeisterten, die mit guten Vorsätzen in das neue Jahr gestartet sind, können nun bei dem vielfältigen Wellness-, SPA- und Sportprogramm in Somabay Taten für den Frühlings-Body folgen lassen. Viele kurzfristige Wohlfühl-Angebote, buchbar über Veranstalter in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Reisebüros, versüßen die kalten Tage.

Das Westin Golf Resort & Spa Soma Bay sorgt mit seinen SPA-Angeboten für Relaxen, Verschlankung und Detox auf hohem Niveau.

Thalasso Spa Slimming & Detox Paket

Nur 926 Euro pro person im Doppel-Deluxe-Zimmer & 1264 Euro pro Deluxe-Einzelzimmer



1 Woche Aufenthalt auf Halbpensions-Basis (Frühstück & Abendessen).

3-Tage Thalasso Slimming & Detox Paket.

The Westin Heavenly® Bed in allen Zimmern.

Obstkorb bei Ankunft.

1 frisch gepresster Saft während des Abendessens.

Westin SUPERFOODS RX™ Buffet Köstlichkeiten.

Freier Zugang zum WORKOUT® FITNESS STUDIO, Sauna und Dampfbad.

Early Check-In und Late Check-Out.

Begrüßungs-Getränk bei Ankunft.

Flughafentransfer Hurghada Airport.

All-Inclusive zubuchbar für 210 Euro pro Person und pro Woche.

Das Angebot gilt bis zum 30/4/2017, exklusive Ostern (12/04/17-21/04/17).

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



In Somabay genießen Wellness-Fans Behandlungen auf höchstem internationalen Niveau - das Cascades Spa & Thalasso ist eines der größten Thalasso-Therapie-Zentren im Nahen Osten. Die Kombination der Heilkräfte des Meeres mit denen exotischer ägyptischer Kräuter und Gewürze resultiert in hocheffektiven Behandlungen. Das Cascades Spa & Thalasso Soma Bay bietet auf 7500 Quadratmetern als größte Attraktion einen 750 m² großen Aquatonic Pool mit 830 Kubikmetern Meerwasser in einer Parcours-Wasserlandschaft vom Feinsten, Fitness- und Ernährungsprogramme, eine breite Palette an Hydrotherapien sowie Algen-Packungen, Before- und After-Sun-Pflege und alle erdenklichen Massagen, Detox-Behandlungen und Schönheitspflege.

Das Cascades ist direkt andas Westin Hotel angeschlossen und so kann man mit dem Bademantel ganz bequem vom Hotel bis zum Spa gehen.



Somabay, zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer, 45 Minuten entfernt vom Flughafen Hurghada gelegen, ist der perfekte Ort für einen Fitness-Kurztrip vom Feinsten bei warmer Brise und strahlendem Sonnenschein. Somabay steht als ganzheitliche, relaxte Ferien-Destination mit insgesamt 5 Hotels für internationale Luxus-Standards, ökologische wie soziale Verantwortung und einen ruhigen, friedlichen Ort fernab des touristischen Trubels, an dem ein sportlicher Tag abends seinen Ausklang bei edlen Drinks und kulinarischen Genüssen findet.



In Somabay finden anspruchsvolle Urlauber neben dem preisgekrönten The Cascades Golfplatz von Stardesigner Gary Player, von CNN unter die 10 besten in Afrika gewählt, ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport mit spektakulären Tauchplätzen und laut dem Magazin „tauchen“ sogar mit einem der besten Hausriffe der Welt, direkt zugänglich von der ORCA Tauchbasis über den längsten Steg in Ägypten. Die Bucht der Halbinsel mit Wasser wie geschliffener Marmor eignet sich bestens für den Kitesport. Viele weitere sportliche Aktivitäten (Tennis, Fitness-Studio, Trendsportarten und vieles mehr) und natürlich ganzjähriges Sommerwetter sorgen für eine abwechslungsreiche Zeit.





www.somabay.com

www.facebook.com/somabay





