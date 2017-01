Rheinische Post: Israel braucht Frieden

(ots) - von Julia Rathcke



Es hat Israel ins Herz getroffen. Jerusalem, der Regierungssitz,

Jerusalem, die "unteilbare" Hauptstadt. Doch längst gilt sie als

geteilte Stadt. Juden und Muslime streiten unerbittlich um den

Tempelberg, Palästinenser kämpfen seit mehr als zwei Jahrzehnten für

ihren Staat und nicht zuletzt Jerusalem, dessen arabischen Ostteil

sie zur Hauptstadt ihres Staates ausrufen wollen. Doch zur Gründung

eines friedlichen Palästinenserstaates, der Seite an Seite mit Israel

existiert, kam es bis heute nicht. Israel baut weiter in den

Siedlungen, Palästinenser verüben weiter brutale Anschläge auf

Israelis. Israel ist den Terror gewohnt, die Bedrohung ist

allgegenwärtig. Der Staat gilt als Nummer eins in der Terrorabwehr,

dient Europa und den USA als Vorbild. Doch der Lkw-Anschlag des

Palästinensers zeigt erneut: Eine Garantie für Sicherheit gibt es

nicht. Und während Israel weiter aufrüstet, feiert die Hamas ihre

Helden. Statt nur auf Geheimdienste und Abschottung zu setzen, wäre

es wieder an der Zeit, sich zu öffnen - zumindest den Gemäßigten.

Dauerhaften Frieden gibt es sonst nicht.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.01.2017 - 20:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1442040

Anzahl Zeichen: 1450

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung