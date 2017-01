Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Sicherheitsdebatte: Profilierungsversuche von Christian Kucznierz

(ots) - Terror geht gegen alle und gegen jeden. Er

macht nicht halt vor Grenzen, lässt sich nicht abschrecken oder

einschüchtern. Insofern ist jeder Versuch, mit härteren Gesetzen,

strengeren Regeln, besseren Kon-trollen Anschläge zu vermeiden, immer

nur ein Versuch, eine Näherung. Aber das heißt nicht, dass nicht

alles versucht werden muss, um den Menschen das größtmögliche Maß an

Sicherheit zu gewährleisten. Der Fall Anis Amri hat gezeigt, dass es

sehr wohl noch Nachholbedarf in unserer Sicherheitsstruktur gibt.

Insofern ist es richtig, wenn die Politik nun um Lösungen streitet.

Nur: In dieser Debatte geht es nicht um die Profilierung der

Parteien. Auch nicht in einem Wahljahr. Trotz des Terrors leben wir

in einem sicheren Land. Ein Wettkampf der gut gemeinten Vorschläge

schürt am Ende Ängste, die nicht berechtigt sind.







