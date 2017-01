Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Trump: Das russische Rätsel von Thomas Spang

(ots) - Im Wahlkampf ging der Flirt von Donald Trump

mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin noch als Kuriosität

durch. Wenige Tage vor Einzug in das Oval Office lässt das standfeste

Bestreiten der russischen Cyber-Einmischung in die US-amerikanischen

Präsidentschaftswahlen alle Alarmglocken läuten. Zumal die von den

US-Geheimdiensten vorgelegte Beweislage erdrückend ist. Doch statt

eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe gegen die russischen Hacker

zu fordern, attackiert Trump die Profis in den Sicherheitsbehörden

und die Analysten in den Medien. "Lächerlich" seien die Vorwürfe,

postuliert er, und zitiert als Kronzeugen Julian Assange, den er vor

nicht allzu langer Zeit wegen Verrats noch zu Tode verurteilt sehen

wollte. Widerspruchslos vollziehen die Anhänger des Rechtspopulisten

die Kehrtwende mit. George W. Bushs ehemaliger Redenschreiber Michael

Gerson erkennt dahinter eine "Kinder-Ethik", die Assange und Putin in

den Stand der "Guten" heben, weil sie Trump geholfen hatten. Das mag

ein Ansatzpunkt sein, die Bewunderung Trumps für den russischen

Staatschef zu erklären. Er sieht in Putin einen Verbündeten, der ihm

den Weg zur Macht mit der massiven Einmischung in die inneren

Angelegenheiten ebnen half. Moskau verfolgte in den USA, wie nun auch

vor den Wahlen in Frankreich, Deutschland, Österreich und den

Niederlanden, ein klares Ziel: Es versucht, das Vertrauen der Bürger

in die liberalen Demokratien des Westens zu untergraben. Während das

russische Kalkül hinter der Kombination aus Hackerangriffen,

Falschnachrichten in den sozialen Medien und klassischer Propaganda

via RT News auf der Hand liegt, bleibt rätselhaft, warum sich der

sonst so kraftmeiernde Trump wie ein Streichelkater vor die Füße des

russischen Bären legt. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses

und ehemalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner, John McCain,



warnt vor den Konsequenzen einer solchen Haltung für die nationale

Sicherheit. Demonstrativ besuchte er zur Jahreswende die Ukraine, um

an die Aggression auf der Krim-Halbinsel zu erinnern. Der künftige

US-Präsident scheint seinerseits willens zu sein, die Annexion zu

akzeptieren. Kein Wunder, dass laut abgefangener Kommunikation nach

dem Wahlsieg Trumps im Kreml die (Krimsekt-)Korken knallten. Der

"Washington Post"-Kolumnist Eugene Robinson vermutet den Schlüssel zu

Trumps Liebe zu Russland in der Steuererklärung des Multimilliardärs.

Demnach könnte sein Bauimperium am Tropf russischer Kredite hängen,

die er nicht gefährden will. Andere Analysten spekulieren über einen

großen Strategie-Schwenk in der US-Außenpolitik, deren künftige Säule

ein "Trump-Putin"-Pakt werde. Dieser richte sich gegen die

Volksrepublik China und ginge zulasten West-Europas und speziell

Deutschlands, dessen Wirtschaft vom Außenhandel lebt. Ein solcher

Schwenk käme einem Paradigmenwechsel gleich, der die Stabilität der

Nachkriegsordnung in Europa in bedenklicher Weise aufs Spiel setzte.

Es bleibt zu hoffen, dass der künftige Verteidigungsminister, General

a. D. James N. Mattis, und andere Konservative dem künftigen

Präsidenten die Gefahren einer solchen Politik vor Augen führen.

Gemessen an seinem Umgang mit den Geheimdiensten, die Trump in zwei

Wochen unterstehen werden, gibt es leider wenig Anlass darauf zu

setzen, dieser Präsident werde sich einhegen lassen. Bestenfalls löst

sich das Rätsel hinter Trumps hartnäckiger Ignoranz der russischen

Einmischung mit bloßer Eitelkeit auf. Niemand soll denken, der

Populist habe die Wahlen nur mit russischer Hilfe gewinnen können.

Eitelkeit ist aber, ebenso wie Ignoranz, ein gefährlicher Wesenszug

für einen Mann, der in Kürze die Geschicke der USA lenken wird.







