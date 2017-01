Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Trump und Putin

(ots) - Donald Trump stellt die Amerikaner vor ein

Rätsel. Warum verteidigt er nach dem Briefing über die russische

Cyber-Attacken Wladimir Putin und sät Misstrauen gegen die

US-Geheimdienste? Statt der Öffentlichkeit zu erklären, warum CIA,

FBI und NSA ihre »Beweise« nicht publik machen, können, unterminiert

er die Arbeit der nationalen Sicherheitsbehörden.



Moskau verfolgte in den USA, wie nun auch vor den Wahlen in

Frankreich, Deutschland und den Niederlanden, ein klares Ziel. Es

versucht das Vertrauen in die liberalen Demokratien des Westens zu

untergraben. Rätselhaft dagegen bleibt, warum sich Trump wie ein

Streichelkater vor die Füße des russischen Bären legt?



Der »Washington Post«-Kolumnist Eugene Robinson vermutet den

Schlüssel zu Russophilie Trumps in dessen Steuererklärung. Demnach

könnte sein Bauimperium am Tropf russischer Kredite hängen, die er

nicht gefährden will. Andere Analysten spekulieren über einen großen

Strategie-Schwenk in der US-Außenpolitik, deren künftige Säule ein

Trump-Putin-Pakt werde. Dieser richte sich gegen die Volksrepublik

China und ginge zu Lasten West-Europas und speziell Deutschlands,

dessen Wirtschaft vom Außenhandel lebt.



Ein Indiz dafür ist die Skepsis Trumps gegenüber der Nato, die er

schon in den 90er Jahren in ganzseitigen Zeitungsanzeigen

kritisierte. Ein solcher Schwenk käme einem Paradigmenwechsel gleich,

der die Stabilität der Nachkriegsordnung in Europa in bedenklicher

Weise aufs Spiel setzte.



Gemessen an seinem Umgang mit den Geheimdiensten, die Trump in

zwei Wochen unterstehen werden, gibt es leider wenig Anlass darauf zu

setzen, dieser Präsident werde sich irgendwie einhegen lassen. Er

schwänzt die Briefings der Sicherheitsbehörden, redet die

Erkenntnisse der Dienste herunter und unterminiert Institutionen, die

für die nationale Sicherheit der USA essenziell sind.





Bestenfalls löst sich das Rätsel hinter Trumps hartnäckiger

Ignoranz der russischen Einmischung mit bloßer Eitelkeit auf. Niemand

soll denken, er habe die Wahlen nur mit russischer Hilfe gewinnen

können. »Lächerlich« seien die Befunde der Geheimdienste, postulierte

Trump und zitiert als Kronzeugen Julian Assange, den er vor nicht

allzu langer Zeit wegen Verrats noch zu Tode verurteilt sehen wollte.

Widerspruchslos vollziehen seine Claqueure die Kehrtwende mit. Ging

der Flirt mit dem Autokraten in Moskau im Wahlkampf noch als

Kuriosität durch, lässt das standfeste Bestreiten der russischen

Cyber-Attacken wenige Tage vor Einzug in das Oval Office alle

Alarmglocken aufschrillen. Statt mit feuchten Augen Putin zu preisen,

sollte Trump einen nüchternen Blick auf die Realitäten werfen.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.01.2017 - 21:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1442044

Anzahl Zeichen: 3199

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 173 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung