Rheinische Post:Özdemir fordert Visa-Erleichterung für Maghreb-Staaten

(ots) - In der Debatte um die Anerkennung von Marokko,

Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer hat der

Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir unter anderem

Visa-Erleichterungen gefordert, damit sich im Gegenzug die

Maghreb-Staaten in der Frage der Rücknahmeabkommen bewegen. "Wenn man

möchte, dass sich Marokko, Algerien und Tunesien bewegen, muss man

klug vorgehen und im Gegenzug beispielsweise Handels- und

Visaerleichterungen und Stipendien im Angebot haben, damit endlich

Bewegung ins Spiel kommt", sagte Özdemir der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Niemand bezweifle,

dass Menschen ohne jede Bleibeperspektive aus den drei

Maghreb-Staaten Deutschland wieder verlassen müssten, sagte Özdemir.

"Der beste Weg dafür sind nach Meinung aller Experten

Rücknahmeabkommen. Ohne sie kann man die ganze Welt zu sicheren

Herkunftsstaaten erklären und hat noch immer keinen einzigen Menschen

abgeschoben", so der Grünen-Vorsitzende. "Sichere Herkunftsstaaten

sollen die Verfahren beschleunigen. Dies sind sie jedoch bereits

weitgehend", sagte Özdemir.







