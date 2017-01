Dynamik pur: Weltpremiere des Kia Stinger in Detroit (FOTO)

(ots) -

Mit der leistungsstarken Sportlimousine schlägt die Marke ein

neues Kapitel in ihrer Geschichte auf



- Stinger basiert auf der Studie GT, die Kia 2011 auf der IAA

präsentierte

- Entworfen in Frankfurt, erprobt und ausgefeilt auf dem

Nürburgring



Die North American International Auto Show (NAIAS) wird

üblicherweise von den Premieren US-amerikanischer Hersteller

dominiert. Diesmal steht ein koreanischer Newcomer mit europäischen

Wurzeln im Rampenlicht: Die neue Sportlimousine Kia Stinger feiert

auf der jetzt gestarteten Detroiter Messe ihre Weltpremiere. Das

fünfsitzige Fließheckmodell ist das bisher leistungsstärkste in der

Kia-Geschichte und setzt einen neuen Impuls in einem Segment, das

zurzeit vor allem durch Modelle europäischer Automobilhersteller

geprägt wird. Der Kia Stinger wird mit verschiedenen Motorisierungen

und Antriebsvarianten sowie einer luxuriösen Komfortausstattung

angeboten und kommt Ende dieses Jahres in den USA und in Europa in

den Handel.



"Mit der Premiere des Kia Stinger hier in Detroit ist für uns ein

Traumauto Wirklichkeit geworden", sagt Orth Hedrick, Vice President

Produktplanung von Kia Motors America. "Zwischen der Studie Kia GT,

die auf der IAA 2011 präsentiert wurde, und dem jetzigen Serienmodell

liegen Jahre harter, leidenschaftlicher Arbeit, die eine Gruppe von

begeisterten Designern, Entwicklern und Managern geleistet hat -

inklusive der ausgiebigen Erprobung und Feinabstimmung auf dem

legendären Nürburgring. Und das Ergebnis ist schlicht atemberaubend."



Entworfen wurde die neue Sportlimousine, die auf den ersten Blick

als Weiterentwicklung der Studie erkennbar ist, vom europäischen

Kia-Designzentrum in Frankfurt unter Aufsicht von Peter Schreyer,

Präsident und Chefdesigner der Kia Motors Corporation. Albert

Biermann, der bei Kia für Fahrzeugtests und Hochleistungsmodelle



verantwortlich ist, betreute mit seinen Ingenieur-Teams in Korea und

im Testzentrum am Nürburgring die Entwicklung des Fahrverhaltens und

des Handlings.



Kia ist bekannt dafür, hochwertige Fahrzeuge für den Massenmarkt

zu produzieren. Viele Branchenbeobachter hielten den GT daher nur für

einen Wunschtraum von Kia. Doch die Studie entfachte innerhalb des

Unternehmens eine immer stärkere Begeisterung, die schließlich dazu

führte, dass grünes Licht für die Entwicklung der Serienversion

gegeben wurde. Seither war die zentrale Frage: Was genau macht ein

Fahrzeug zu einem wahren "Gran Turismo" oder kurz GT? Klar war, dass

die neue Sportlimousine wie alle Kia-Modelle durch ein kraftvolles

Design beeindrucken sollte. Andererseits muss ein Gran Turismo auch

wendig, schnell, luxuriös und leise sein, sich durch eine perfekte

Balance von Fahrkomfort und Handling auszeichnen sowie fünf

komfortable Sitzplätze und Raum für Gepäck bieten. Der Kia Stinger

erfüllt all diese Ansprüche.



Design



Wie das neue Serienmodell wurde auch schon die Studie von den

Frankfurter Kia-Designern entworfen. "Bei einem echten Gran Turismo,

einem Auto für temperamentvolles Fahren auf langen Strecken, dürfen

Leistung, Dynamik und Styling nicht so kompromisslos realisiert

werden, dass Luxus, Komfort und Grazie dabei zu kurz kommen", sagt

Gregory Guillaume, Designchef von Kia Motors Europe. "Im Stinger geht

es nicht darum, als Erster am Ziel zu sein, sondern das Fahren zu

genießen. Hier geht es um Leidenschaft."



Von der schnittig-eleganten Front über die schlanken Flanken bis

zu den kraftvollen Hüften strahlt der Stinger ein sportliches

Selbstvertrauen aus. Entscheidend für diese Straßenpräsenz sind die

voll auf den Heckantrieb zugeschnittenen Proportionen mit langer

Motorhaube und kurzem Frontüberhang, einem langem Radstand, der das

großzügige Interieur ermöglicht, einem ausgeprägtem Hecküberhang und

energischen Schultern. Durch seine Haltung und die ausgewogene Optik

präsentiert sich der Stinger weniger als aggressiver Rennsportler,

sondern eher als ein eleganter Athlet.



Die breite Spur und die tiefen Sicken in den Türen bringen die

kraftvolle Schulterlinie sowie die Fließheck-Silhouette noch stärker

zur Geltung. Die Aerodynamik des Modells wird durch eine Reihe von

rein funktionalen Designelementen optimiert. Dazu gehören die

seitlichen Lufteinlässe im Frontstoßfänger, die Kiemen an den

vorderen Radhäusern, die glatte Unterbodenverkleidung und ein

Heckdiffusor. In die Heckschürze sind vier ovale Auspuffendrohre

integriert. An der Front wird der typische Kia-Kühlergrill in

"Tigernasen"-Form von LED-Scheinwerfern flankiert.



Die tief liegende Kabine mit der stark geneigten Frontscheibe ist

relativ weit hinten im Fahrzeug positioniert und gibt dem Stinger ein

dynamisches Profil. Der Innenraum ist ganz auf ein sportliches

Fahrerlebnis zugeschnitten und verwöhnt die Insassen zugleich mit

einer luxuriösen Ausstattung. Die bequemen, stark konturierten Sitze

sind mit Bezügen aus sehr weichem Nappaleder erhältlich, und der

Fahrersitz bietet durch elektrisch einstellbare Luftpolster in der

Rückenlehne und den Seitenpolstern ein Maximum an Halt und Komfort.



Das markante Armaturenbrett bildet eine kraftvolle horizontale

"Arbeitsebene" für den Fahrer. Schnelle und intuitive Orientierung

bietet die Zentralkonsole, die klar in zwei Bereiche gegliedert ist:

Oben befinden sich der groß dimensionierte Touchscreen und die Tasten

des Infotainmentsystems, weiter unten die Bedienelemente der

Klimaanlage. Das griffige Lederlenkrad trägt zum sportlichen

Fahrgefühl bei, und die Instrumenteneinheit kombiniert stilvoll

analoge und digitale Anzeigen. Zwischen den großen Rundinstrumenten

mit Metalleinfassung und roten Zeigern liefert ein TFT-Farbdisplay

leistungsrelevante Fahrdaten wie G-Kräfte in Kurven, Rundenzeiten und

Motoröltemperatur. Darüber hinaus zeigt es Informationen des

Bordcomputers, Benutzereinstellungen, Navigationshinweise und

Diagnosemeldungen.



Von der Luftfahrt inspiriert sind die runden, mit Speichen

besetzten Lüftungsdüsen vorn und im Fond. Eine elegante Zierleiste

aus satiniertem Chrom zieht sich um die gesamte Kabine und betont das

angenehme, edle Ambiente. Der lange Radstand sorgt für großzügige

Beinfreiheit vorn und hinten, und durch die tiefe Sitzposition

gewährt der Stinger allen Insassen ebenfalls viel Kopffreiheit.



Fahrwerk



Als Albert Biermann im Dezember 2014 von BMW zu Kia kam, war für

ihn beim ersten Blick auf die Sportlimousine klar, dass deren

eindrucksvolles Design nach ebenbürtiger Leistung und Fahrdynamik

verlangt. "Für Kia ist der Stinger ein besonderes Ereignis, weil

niemand von der Marke ein Auto mit einem so sportlichen Charakter und

solchen Fahrleistungen erwartet hätte. Damit beginnt ein ganz neues

Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Kia."



Vor der Festlegung der Eckdaten der Rohkarosserie haben die

Ingenieure die Wettbewerbslandschaft genau analysiert. Mit 2,91 Meter

hat der Stinger nicht nur einen längeren Radstand als Audi A4,

Infiniti Q50, Lexus IS und BMW 4er Gran Coupé, sondern auch als Lexus

GS und Mercedes CLS. Zum großzügigen Platzangebot tragen auch die

Länge (4,83 Meter) und Breite (1,87 Meter) der Karosserie bei. In

diesen Maßen übertrifft der Kia ebenfalls die anderen Fahrzeuge

dieses Segments. Auch der Kofferraum - erhältlich mit

sensorgesteuerter elektrischer Klappe - ist voluminöser als bei

vielen Wettbewerbern und bietet selbst für große Gepäckstücke oder

Golftaschen genügend Platz.



Die Karosserie besteht zu 55 Prozent aus ultrahochfestem Stahl

(AHSS) und bildet eine extrem verwindungssteife Basis, auf der die

Fahrwerkentwickler aufbauen konnten. Die hohe Karosseriestabilität

führt darüber hinaus zu einer effektiven Reduzierung von Geräuschen

und Vibrationen. Die MacPherson-Federbeine vorn und die

Mehrlenkerachse hinten sind auf eine optimale Rückmeldung an den

Fahrer abgestimmt.



Der Stinger ist der erste Kia mit Dynamic Stability Damping

Control. Mit diesem System lassen sich die Dämpfungs- und

Handling-Eigenschaften des präzisen und verlässlich reagierenden

Fahrwerks elektronisch variieren und so dem individuellen Fahrstil

und den Straßenverhältnissen anpassen. Für agilere Kurvenfahrten

stellt es die vorderen Stoßdämpfer weicher ein und die hinteren

härter. Umgekehrt wird bei hohen Geschwindigkeiten durch eine härtere

Dämpfung vorn und eine weichere hinten die Fahrstabilität gesteigert.

Erstmals in einem Kia hat der Fahrer hier die Wahl zwischen fünf

Fahrmodi (Personal / Eco / Sport / Comfort / Smart).



Mit den fünf Einstellungen lässt sich auch die Lenkunterstützung

variieren. Der Kia Stinger verfügt über die elektronische

Servolenkung R-MDPS. Der Elektromotor befindet sich dabei direkt an

der Zahnstange (engl. "Rack", daher die Bezeichnung R-MDPS,

Rack-mounted Motor Driven Power Steering). Dieses Konzept lässt die

Lenkung besonders schnell ansprechen und reduziert die Übertragung

von Vibrationen durch die Lenksäule.



Antriebsstrang



Für die Entfaltung einer Antriebskraft, die dem dynamischen Design

angemessen ist, stehen zwei längs eingebaute, turboaufgeladene

Benzindirekteinspritzer zur Wahl, deren Serienversionen sich noch in

Entwicklung befinden. Die Einstiegsmotorisierung ist ein

2,0-Liter-Vierzylinder (Theta II), der nach vorläufigen Messungen 188

kW (255 PS, bei 6.200 U/min) leistet und ein maximales Drehmoment von

353 Nm mobilisiert (von 1.400 bis 4.000 U/min). Sein volles Potenzial

entfaltet der Kia Stinger mit dem 3,3-Liter-V6 Twin-Turbo (Lambda

II), der voraussichtlich über eine Leistung von 286 kW (365 PS, bei

6.000 U/min) und ein maximales Drehmoment von 510 Nm (von 1.300 bis

4.500 U/min) verfügen wird. Das Entwicklungsziel für diese

Motorisierung ist, die Sportlimousine in 5,1 Sekunden von null auf

100 Stundenkilometer zu beschleunigen und eine Spitzengeschwindigkeit

von 269 Stundenkilometern zu ermöglichen.



Der Kia Stinger ist mit einem achtstufigen Automatikgetriebe

ausgestattet. Es ist die zweite, speziell auf Heckantrieb ausgelegte

Generation des modernen Getriebes, das von Kia selbst entwickelt

wurde und erstmals in der Luxuslimousine Kia K900 (in Deutschland

nicht erhältlich) zum Einsatz kam. Bei dieser schnell schaltenden und

hocheffizienten Automatik setzt Kia erstmals einen Drehmomentwandler

mit Fliehkraftpendel ein (Centrifugal Pendulum Absorber, CPA), der

Drehschwingungen im Antriebsstrang reduziert und sonst eher bei

Flugzeug- und Rennsportmotoren zu finden ist. Über Schaltwippen am

Lenkrad lässt sich das Getriebe auch per Hand schalten. Und wie bei

Fahrwerk und Lenkung kann der Fahrer mit der elektronischen

Fahrmodus-Einstellung die Schaltmuster des Automatikgetriebes

variieren. Dabei werden auch die Motoreinstellungen entsprechend

angepasst.



Um leidenschaftlichen Fahrern ein spektakuläres Fahrerlebnis zu

ermöglichen, ist der Stinger als erster Kia wahlweise mit Heck- oder

Allradantrieb erhältlich. Auch der Allradantrieb ist heckbetont

ausgelegt und beinhaltet für eine optimale Kontrolle auf trockenen

wie nassen Straßen ein neues dynamisches Torque-Vectoring-System

(Dynamic Torque Vectoring Control), das je nach Lenkvorgabe und

Straßenverhältnissen das Drehmoment gezielt an die Räder mit

maximaler Bodenhaftung leitet, um auch bei widrigen Bedingungen das

Fahrzeug auf dem vom Fahrer vorgegebenen Kurs zu halten. Die

Ausführungen mit Heckantrieb verfügen über ein mechanisches

Sperrdifferential, mit dem sich die Antriebskraft gleichmäßig auf

beide Hinterräder verteilen lässt.



Das leistungsfähige Bremssystem beinhaltet beim 3,3-Liter-Benziner

standardmäßig innenbelüftete Scheibenbremsen von Brembo® sowie

Vierkolben-Bremssättel vorn und Zweikolben-Bremssättel hinten.



Neueste Komfort- und Sicherheitstechnologien



Ein Markenzeichen von Kia ist das hohe Ausstattungsniveau seiner

Modelle. Das gilt auch für den Stinger. Neueste

Fahrerassistenzsysteme steigern die Sicherheit, und moderne

Infotainment-Technologien sorgen für Information und Unterhaltung auf

höchstem Niveau.



Erstmals bringt Kia in der Sportlimousine die Müdigkeitserkennung

DAA (Driver Attention Alert) zum Einsatz. Das System hat ständig das

Fahrzeug und den Fahrer im Blick und analysiert dabei verschiedene

Faktoren. Kommt es zu dem Schluss, dass die Aufmerksamkeit des

Fahrers nicht mehr ausreichend gewährleistet ist, warnt es den Fahrer

mit einem akustischen Signal und einer Anzeige in der

Instrumenteneinheit.



Der Vorbeugung von Frontalkollisionen mit anderen Fahrzeugen oder

auch Fußgängern dient das System FCA (Forward Collision Assistance),

das einen autonomen Bremsassistenten (Autonomous Emergency Braking,

AEB) mit Fußgängererkennung beinhaltet. Die adaptive

Geschwindigkeitsregelanlage (Advanced Smart Cruise Control, ASCC)

hält den eingestellten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und

bremst den Kia Stinger in dichtem Verkehr wenn nötig sogar bis zum

Stillstand ab. Der Spurhalteassistent (Lane Keeping Assist System,

LKAS) warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt seine Spur

verlässt und führt gleichzeitig einen korrigierenden Lenkeingriff

durch, um das Fahrzeug wieder in die Spur zu bringen. Und beim

Zurücksetzen aus Parklücken überwacht der Querverkehrwarner (Rear

Cross Traffic Alert, RCTA) den Bereich hinter dem Fahrzeug und weist

den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die seinen Weg kreuzen.



Zu den modernen Cockpit-Technologien des Kia Stinger gehört das

höhenverstellbare Head-Up-Farbdisplay, das zentrale Fahrinformationen

auf die Frontscheibe projiziert - von der aktuellen Geschwindigkeit

über Navigationshinweise und Warnmeldungen des Totwinkelwarnsystems

bis zu den Einstellungen der Geschwindigkeitsregelanlage und des

Radios. In der Zentralkonsole befindet sich eine induktive

Ladestation für Smartphones, eine Bluetooth®-Freisprecheinrichtung

ist Standard, und viele Fahrzeugsysteme lassen sich über die

Bedienelemente des Multifunktionslenkrads steuern.



Gerade auf Langstreckenfahrten, für die jeder Gran Turismo

konzipiert ist, spielt die Qualität des Audiosystems eine wichtige

Rolle. Der Kia Stinger mit 2,0-Liter-Motor verfügt standardmäßig über

ein Audiosystem mit 7-Zoll-Touchscreen und sechs Lautsprechern. Das

3,3-Liter-Modell beinhaltet ab Werk neun Lautsprecher und einen

externen Verstärker. Darüber hinaus ist ein Harman/Kardon®

Premium-Soundsystem erhältlich. Mit 720 Watt Gesamtleistung (inkl.

externem Verstärker) und 15 Lautsprechern sowie Clari-Fi[TM]- und

QuantumLogic[TM] Surround-Technologie verwandelt es den Stinger in

einen rollenden Konzertsaal. Erstmals platziert Kia mit diesem System

Subwoofer unter dem Fahrer- und Beifahrersitz.



Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung sowie diesen Text als

Download (doc und pdf) finden Sie unter press.kia.com/de.







