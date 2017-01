Mitteldeutsche Zeitung: Soziales/Prostitution

SPD-Bundestagsfraktionsvize Lauterbach gegen "Sex auf Rezept" für Pflegebedürftige

(ots) - Der stellvertretende Vorsitzende der

SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, hat den Vorschlag der Grünen

kritisiert, Pflegebedürftige und Behinderte sollten in Zukunft Sex

mit Prostituierten bezahlt bekommen. "Die Forderung ist fehl am

Platz", sagte er der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung"

(Montag-Ausgabe). "Denn kommerzielle Prostitution sollte es in

Altenheimen nicht geben." Lauterbach fügte hinzu: "Richtig ist zwar,

dass in Altenheimen und Behinderteneinrichtungen mehr Platz für

Intimität geschaffen werden muss. Das muss aber eine freiwillige

Intimität sein. Ich will keine Prostitution auf Rezept." Eine

Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums erklärte der

"Mitteldeutschen Zeitung": "Wir haben gerade erst eine große

Pflegereform mit einer Ausweitung der Leistungen in Kraft gesetzt."

Darin werden nicht zuletzt demente Patienten besser gestellt. Das sei

für sich genommen schon eine Antwort. Im Übrigen richte sich die

Forderung ja an die Kommunen, fuhr sie fort. Der Patientenbeauftragte

der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann (CDU), zeigte sich verärgert

und wollte sich nicht äußern. "Eine Finanzierung für Sexualassistenz

ist für mich vorstellbar", hatte die pflegepolitische Sprecherin der

grünen Bundestagsfraktion, Elisabeth Scharfenberg, zuvor der "Welt am

Sonntag" gesagt. Die Kommunen könnten "über entsprechende Angebote

vor Ort beraten und Zuschüsse gewähren".







