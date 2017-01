Rheinische Post: CDU-Wirtschaftsrat fordert Tablet-Computer für jeden Schüler

(ots) - Der Wirtschaftsrat der CDU fordert für jeden

Schüler unabhängig vom Einkommen der Eltern ein mobiles Endgerät,

etwa einen Tablet-Computer. Das geht aus der neuen Bildungsagenda des

Wirtschaftsrats hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Montagausgabe) vorliegt. Nur so könnten die

Schüler den Umgang mit neuen Medien erlernen. Das digitale Lernen

soll nach dieser Agenda Bestandteil des Unterrichts werden.

Wirtschaft und Informatik sollten schon ab der ersten Klasse der

Grundschule gelehrt werden. "In der digitalen Bildung hat Deutschland

noch einen erheblichen Nachholbedarf gegenüber dynamischen Ländern

wie Estland oder Israel, die deshalb auch für IT-Startups ein

attraktiveres Umfeld bieten", sagte der Generalsekretär des

Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, der "Rheinischen Post". Um zu den

Top-Standorten im Bereich der Digitalisierung aufzusteigen, sollen in

Deutschland laut Agenda auch 1000 zusätzliche IT-Professoren neu

berufen werden. Im Bildungspapier plädiert der Wirtschaftsflügel der

Christdemokraten zudem für die Einführung eines verpflichtenden,

kostenfreien Vorschuljahres. Der Bund müsse sich dabei direkt an den

Kosten der vorschulischen Bildung beteiligen. Besonders Kinder aus

Familien mit Migrationshintergrund würden die vorhandenen

Bildungsangebote nur unzureichend nutzen. "Die Integration bleibt

eine große Herausforderung angesichts der hohen Schulabbrecherzahlen

unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund", sagte Steiger.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.01.2017 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1442051

Anzahl Zeichen: 1857

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung