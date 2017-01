JSR-Wochenrückblick KW 01-2017

Die Rohstoffe gönnten sich einen versöhnlichen Jahresauftakt. Ebenfalls auffällig waren mal wieder die Uranwerte, aber auch die Standartwerte scheinen gut in ein neues Jahr starten zu wollen.

die Rohstoffe gönnten sich einen versöhnlichen Jahresauftakt. So konnten in der ersten Januarwoche 2017 der Goldpreis 1,8 %, der Silberpreis 3,5 %, Platin 7,1 %, Palladium 11 % und Kupfer immerhin knapp 1,4 % zulegen. Entsprechend erfreulich zeigten sich auch die Rohstoffwerte. Ebenfalls auffällig waren mal wieder die Uranwerte. Hier konnten teilweise wieder zweistellige Kursgewinne verzeichnet werden. So konnten Uranium Energy um mehr als 12 % zulegen und Fission Uraniums 7,2 % Anstieg konnte sich ebenfalls gut sehen lassen.



Auch die Standartwerte scheinen gut in ein neues Jahr starten zu wollen. Die Kraft dahinter könnte eine Kapitalumschichtung zu sein. Hier könnte sich sogar die größte Kapitalumschichtung der jüngeren Vergangenheit anbahnen. Es scheint so, als flösse das Geld derzeit von Anleihen in Aktien und von weichen Währungen in harte. Dieser Trend könnte sogar noch über das erste Quartal andauern, wenn auch teilweise volatil.



Nun noch der Rückblick auf unsere Berichte der vergangenen Woche, wo wir wieder viel positives berichten konnten.





Silber als Sternschnuppe zu Jahresanfang



Meist legt der Silberpreis gleich zu Jahresbeginn eine Rallye hin...



Rye Patch Gold bestückt Laugungsfläche der 'Florida Canyon'-Mine



Nach der Inbetriebnahme der Laugungsflächen will man nun die Produktion der Mine bis April auf 545.000 Tonnen Erz pro Monat ausbauen. Bereits im Februar soll das erste Gold von der neuen Laugungsmatte gewonnen werden!



Auffällige Kursausschläge bei Uranaktien



Die ersten Analysten sehen bereits den Boden beim Uranpreis eingezogen. Die Aktienkurse fast aller Uranunternehmen reagierten schon positiv.





Pershing Gold benennt neuen Vizepräsidenten



Bergbauveteran Timothy D. Arnold wird neuer Vizepräsident bei Pershing Gold.



Beim Goldpreis punktet besonders der Januar



Laut den Goldpreis-Statistiken ist der Januar der Monat mit den besten Kursgewinnen für das Edelmetall. Knapp drei Prozent brachte der Januar, langfristig gesehen, an Kursgewinn für den Goldpreis.



120 % Kurspotenziel bei 5,5 % Dividendenrendite



Aber nicht nur die Platin, Palladium, 'PGM'-Produktionsstätten und Liegenschaften machen das Unternehmen attraktiv. Sibanye ist auch neuntgrößter Goldproduzent der Welt.



