neues deutschland: VVN-BdA-Sprecher Ulrich Schneider: Für NPD-Verbot gibt es viele gute Gründe

(ots) - Der Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten

des Naziregimes - Bund der Antifaschisten, Ulrich Schneider, hält das

Verbotsverfahren gegen die NPD für unbedingt notwendig. "Wer die NPD

legitimiert, der akzeptiert damit auch die zunehmenden gewalttätigen

Ausschreitungen gegen Flüchtlinge und Menschen mit

Migrationshintergrund, wie wir sie verstärkt in den vergangenen

Monaten erleben mussten", schreibt der Antifaschist in einem

Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neue

deutschland" (Montagsausgabe). Die Bundesländer könnten mit ihrem

2013 eingereichten Verbotsantrag "mit vielen guten Gründen den

verfassungswidrigen Charakter von Programmatik und Praxis" der

Nazipartei nachweisen. Doch schon heute diskutierten die Medien über

eine angebliche Ablehnung und präsentierten Gründe, warum das

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 17. Januar nicht anders urteilen

könne, so Schneider, der auch Generalsekretär der Internationalen

Föderation der Widerstandskämpfer ist. "Man hat fast den Eindruck,

als solle mit diesen Spekulationen ein negatives BVerfG-Urteil

publizistisch vorbereitet werden."







