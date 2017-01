Die Kompakten werden für Mercedes-Benz immer wichtiger: Rund 30 Prozent des Gesamtabsatzes erzielt der Konzern mit der Frontantriebsplattform (AUDIO)

(ots) -

Am Vorabend der North American International Auto Show feiert

Mercedes-Benz einen neuen Rekord mit 2 Millionen Fahrzeugen, ist

jetzt die Nummer 1 im Premiumsegment und zeigt als Weltpremiere den

Kompaktgeländewagen GLA MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN



Anmoderation:



Neujahrsempfang von Mercedes-Benz gestern Abend (08.01.) in

Detroit am Vorabend der North American International Auto Show, der

ersten wichtigen Automesse des noch jungen Jahres. Beim

traditionellen Vorabend-Termin im Ballroom des Westin Book Cadillac

Hotel ging es eng zu: Rund 500 Journalisten aus der ganzen Welt waren

gekommen, um zu erfahren, was die Stuttgarter an Neuem präsentieren

würden. Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche war bestens gelaunt und hatte

eine ganz besondere Botschaft:



1. O-Ton Dr. Dieter Zetsche



Es ist natürlich sehr erfreulich, wir haben uns vor fünf Jahren

vorgenommen am Ende des Jahrzehnts die Nummer eins im Premiumsegment

zu werden. Wir haben jetzt vier Jahre früher, in 2016, liefern

können. Das sind natürlich ein schönes Gefühl und ein toller Job, den

die Mannschaft dort gemacht hat. (0:15)



Zwei Millionen Fahrzeuge hat Mercedes-Benz 2016 weltweit

abgesetzt. Besonders hoch war der Zuwachs in China mit 26,6 Prozent,

aber auch in Europa wurden 12,4 Prozent mehr Autos mit Stern

verkauft. Natürlich gab es gestern Abend neben den Rekordzahlen auch

neue Autos zu feiern. Mit erweitertem Motorenangebot, einem

überarbeitetem Innen- und Außendesign sowie aktualisierten

Ausstattungsvarianten kommt der neue GLA ab 9. Januar auf den Markt.

Der erstmals im Jahr 2013 präsentierte kompakte Geländewagen

avancierte aus dem Stand zu einem Erfolgsmodell in seinem Segment.

Der kompakte SUV ist Teil der erfolgreichen

Frontantriebsplattform-Strategie im Kompaktsegmante von

Mercedes-Benz, das für das Unternehmen immer wichtiger wird:





2. O-Ton Dr. Dieter Zetsche



Mit der neuen Frontantriebsplattform, die außerordentlich

sportliche, mit sehr mutigen Designlinien, die die ausgezeichneten

Fahrzeuge beinhalten und eine ganze Familie darstellen, haben wir uns

im Premiumsegment nach vorne arbeiten können und haben unglaublich

viele neue Kunden, unglaublich viele junge Kunden, für die Marke

gewinnen können und damit eigentlich mehr als das erreicht, was wir

uns am Anfang haben wünschen können und vorgenommen hatten, mit

dieser Einführung der neuen Generation. (0:31)



Seit 2012 sind von der neuen Kompaktklasse zwei Millionen

Fahrzeuge verkauft worden. Mercedes-Benz kündigte gestern Abend an,

dass es zukünftig weitere Modelle geben wird und die

Kompaktwagenfamilie von fünf auf acht Mitglieder anwachsen wird. Neue

Vielfalt gilt auch für das Portfolio des GLA: Kein Wettbewerber

bietet eine größere Motorenauswahl in seinem Segment - vom

Grundmodell Mercedes Benz GLA 180 d mit 109 PS und einem CO2-Wert ab

103 g/km bis zum 381 PS starken Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. Das

kompakte SUV ist in nur vier Jahren zum Weltauto geworden, sagt Ola

Källenius, Daimler-Vorstand für Forschung und Entwicklung:



3. O-Ton Ola Källenius



Die SUVs funktionieren überall. Anfangs war der amerikanische

Markt der wichtigste Markt für SUVs aber mittlerweile in Europa, in

China und in vielen Märkten rund um die Welt, ist das SUV-Konzept

sehr gefragt. Das heißt es ist ein Welttrend, nicht nur ein

amerikanischer Trend. (0:16)



Optisch ändern sich beim neuen GLA vor allem die Front- und

Heckpartie. Vorne gibt es einen neuen Stoßfänger und einen robusteren

Grill, der den SUV-Charakter des GLA hervorhebt. Außerdem gibt es

neue LED-Scheinwerfer. Das Heck zieren ebenfalls Stoßfänger und

Rückleuchten in neuem Design. Die wohl größte Neuheit am Mercedes GLA

Facelift wird eine 360-Grad-Kamera zur Rundum-Überwachung. Insgesamt,

da waren sich die Journalisten gestern Abend einig, ist der GLA noch

jünger und dynamischer geworden. Und damit passt das neue SUV genau

in die Markenstrategie von Mercedes-Benz:



4. O-Ton Ola Källenius



Im Schnitt sind die Kunden fast 15 Jahre jünger mit dieser neuen

Kompaktfamilie. Das ist natürlich das sehr sportliche, explosive

Design mit ein Grund, aber auch das Fahrverhalten der Fahrzeuge. Es

macht richtig Spaß eine A-Klasse zu fahren, oder einen CLA oder GLA.

Das sind neue Kunden für die Marke Mercedes, die vielleicht vorher

Mercedes nicht auf dem Radar hatten. (0:20)



Abmoderation:



Neben dem neuen Kompaktgeländewagen GLA stellt Mercedes-Benz in

Detroit heute bei der Pressekonferenz auf dem Messegelände das neue

E-Klasse Coupé sowie den AMG GT C vor, mit dem das Affalterbacher

Sportwagen-Portfolio auf nunmehr sechs Modelle erweitert wird.



