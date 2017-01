Servitex Housekeeping Day geht in die fünfte Runde

Der Textilverbund organisiert sein Event am 19. Januar 2017 im Hotel Riu Plaza Berlin. Für einen Impulsvortrag konnte Hotelexperte Carsten K. Rath gewonnen werden.

Karsten Jeß, Hauptgeschäftsführer Servitex GmbH

(firmenpresse) - Vor fünf Jahren rief der Verbund textiler Dienstleister den Servitex Housekeeping Day ins Leben: Aus dem Veranstaltungsformat, welches speziell die Berufsgruppe der Housekeeper ansprechen soll, entwickelte sich ein etabliertes Branchenevent. In 2017 werden erstmalig auch Vertreter der Partnerbetriebe aus Österreich und der Schweiz dabei sein.



"Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden. Dazu zählen vor allem die Housekeeper selbst. So kamen wir - da es das bis dato in dieser Form noch nicht gegeben hat - auf die Idee, ihnen eine Plattform zum gegenseitigen Austausch zu schaffen. Mit Erfolg. Im kommenden Jahr werden Vertreterinnen und Vertreter der Branche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei sein", so Karsten Jeß, Hauptgeschäftsführer der Servitex GmbH.



Im Rahmen des Servitex Housekeeping Day bietet der Veranstalter den Teilnehmern zu Beginn einen Impulsvortrag von Carsten K. Rath zum Thema "Das beste Anderssein ist Bessersein". Der Leadership- und Service-Excellence-Experte betreibt neben einer Unternehmensberatung mit der Hotelgesellschaft Kameha Hotels & Resorts die Kameha Suite in Frankfurt, das Kameha Grand Zürich und ist Lizenz- und Namensgeber des Kameha Grand in Bonn.



Im Laufe des Tages haben die Teilnehmer mehrmals die Möglichkeit für einen Erfahrungsaustausch untereinander. Den Abschluss des Events bildet ein Dinner mit Unterhaltungsprogramm.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.servitex.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Servitex ist ein stetig wachsender Verbund mittelständischer Dienstleister im Bereich Mietwäsche und Textilpflege. Derzeit besteht der Servitex-Verbund aus 16 Wäschereien. In ganz Deutschland wird ein flächendeckendes Netz aus regionalen sowie Inhaber geführten Servicepartnern angeboten. Servitex übernimmt für den Kunden das gesamte Textilmanagement. Dazu gehören Einkauf, Pflege und Logistik. Das Portfolio umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Uniformen in unterschiedlicher Ausführung. Zu den Kunden zählen ausschließlich Hotels. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Karsten Jeß ist seit 2010 der Hauptgeschäftsführer der Servitex GmbH.



www.servitex.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Servitex GmbH

Leseranfragen:

Erich-Kästner-Strasse 19a, 60388 Frankfurt am Main

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.01.2017 - 07:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1442068

Anzahl Zeichen: 1672

Kontakt-Informationen:

Firma: Servitex GmbH

Ansprechpartner: Wolf-Thomas Karl

Stadt: Berlin

Telefon: +49 (0)6109 - 50 65 35



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.