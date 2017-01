City Contest 2016 (Beste Bank vor Ort) / Ergebnisse nach 250 Städten (FOTO)

Nachdem wir im Jahr 2016 den bisherigen "City Contest" (als

eingetragene Marke der Gesellschaft für Qualitätsprüfung) als

Bankentest - im Abgleich mit der DIN SPEC 77222 - erfolgreich im

Markt eingeführt haben, freuen wir uns bereits heute auf ein

herausforderndes Jahr 2017, in dem wir erstmals über 400 Städte

bundesweit testen werden.



Im Zuge unserer Neupositionierung haben wir bereits am 27.

September 2016 erfolgreich die Marke "Beste Bank vor Ort" zur

Registrierung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet.

Künftig wird deshalb in der Auszeichnung bzw. in dem Siegel der neue

Titel "Beste Bank vor Ort" mit dargestellt.



Inhaltlich werden die bisherigen Testfälle bzw. Fragebögen

unverändert bleiben, da uns Kontinuität, Vergleichbarkeit und

Fokussierung mit höchster Qualität sehr wichtig sind.



Die wichtigsten Botschaften auf Basis der Untersuchung in 250

Städten im Jahr 2016 sind folgende:



- Die Filialen der Commerzbank haben bundesweit am besten

abgeschnitten (Note: 2,3) und haben mit 90% eine einmalige

Prozesstreue bzgl. des Einsatzes des sog. KundenKompass.



- Die Filialen der Deutschen Bank haben in den letzten Wochen des

Jahres 2016 mit dem neu eingeführten FinanzCheck eine deutliche

Qualitätssteigerung gezeigt, sodass wir gespannt sind, was das

Jahr 2017 bringt.



- Die Sparkassen beraten als einzige Institutsgruppe (noch) mit

einem papierhaften Beratungsbogen. Die Datenaufnahme in dem sog.

Sparkassen-Finanzkonzept ist nahezu vollständig möglich und

bietet eine sehr gute Basis für eine kundenindividuelle

Bedarfsanalyse. Die Herausforderungen liegen u.a. sowohl in der

Nutzung bzw. Prozesstreue als auch in der Priorisierung der

Empfehlungen (inkl. der Soll-Werte für die Angebotserstellung



als auch der Verwendung von Visualisierungshilfen). Wir sind

auch hier bereits gespannt, was das neue Beratungsfrontend

"OSPlus neo" im Jahr 2017 für das Kundenerlebnis bedeutet,

welches sukzessive bei den Sparkassen vor Ort implementiert

wird.



- Die VR-Banken haben nach der Einführung der Genossenschaftlichen

Beratung teilweise einen deutlichen (Qualitäts-) Sprung nach

vorne gemacht. Durch die Komplexität des Beratungssystems ist

die Auswahl der richtigen Bedarfsfelder und der entsprechenden

Produkte noch eine Herausforderung, die einzelne Institute

beschäftigt. Nach Abschluss dieser Anpassungen bzw.

Konfigurationen könnte das Jahr 2017 auch diesbezüglich einige

Überraschungen bereithalten, da der Gesamtprozess auf Basis

eines vordefinierten Drehbuchs sehr gut ist bzw. sein kann.



"Insgesamt ist die Beratungsqualität flächendeckend immer noch

nicht zufriedenstellend. Wir sehen aber den klaren Trend, dass sich

durch die Einführung von qualitätsgesicherten Beratungstools eine

deutliche und schnelle Qualitätssteigerung erzielen lässt", fasst

Iris Fürderer, Geschäftsführerin der Gesellschaft für

Qualitätsprüfung die Erkenntnisse aus dem Jahr 2016 zusammen.



Über die Gesellschaft für Qualitätsprüfung:



Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung ist eine Gesellschaft, die

sich ausschließlich mit der fundierten Qualitätsprüfung auf Basis von

anerkannten Qualitätsstandards und Normen beschäftigt. Vor diesem

Hintergrund gibt es drei Themenbereiche, für die wir ein

ganzheitliches und nachhaltiges Qualitätsmanagement im Bereich

"Banking" anbieten: den "City Contest" (ab 2017: "Beste Bank vor

Ort") als Verbrauchertest auf Basis der DIN SPEC 77222,

Prozess-Zertifizierungen für alle relevanten Bedarfsfelder und

Kundengruppen und die Mitwirkung bei der Konzeption von

Qualitätscockpits in Filialbanken.



Weitere Quellen: www.geprüfte-Beratungsqualität.de







