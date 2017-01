Profhilo - Der neue Frischekick für die Haut in 30 Minuten

Neue Beautybehandlung mit Hyaluronsäure für müde Haut

Profhilo - Behandlung bei Dermamed in Frankfurt

(firmenpresse) - Aus Italien, von der Firma IBSA, kommt dieses innovative Beautyprodukt, dass auf den letzten Fachmessen schon viele Auszeichnungen bekam. Es ist ein "Hyaluronsäurefiller" der in die Haut injiziert wird. Richtig, davon gibt es allein in Deutschland schon über 240. Da müssen schon besondere Eigenschaften überzeugen und damit kann Profhilo aufwarten. Es ist pure Hyaluronsäure, die nicht wie sonst üblich mit Chemikalien "vernetzt" wurde. Somit gibt es keine unnötige Belastung mit Zusatzstoffen. Das Produkt wird auf jeder Seite des Gesichts in lediglich 5 ausgewählte sogenannte Beautypoints (BAP) injiziert und verteilt sich dann von selbst im gesamten Bereich und gibt der Haut zurück was ihr mit zunehmenden Alter immer mehr fehlt: wichtige Hyaluronsäure, die der Haut Feuchtigkeit zurückgibt und ausserdem die Kollagen und Elastinproduktion anregt. Damit wird die Haut auch fester, elastischer und strahlt wieder. Durch die unauffällige Behandlung an nur je 5 Punkten ist die Anwendung einfach und bequem und man kann sofort in den Alltag zurück. Das ist besonders bei Männern beliebt, die sich nicht gerne tagelang nach einer Behandlung verstecken möchten. Angewendet werden darf Profhilo von zertifizierten Ärzten und Heilpraktikern. In der Praxis DermaMed in Frankfurt kann man sich nicht nur behandeln lassen, auch ist sie im angegliederten Ausbildungsinstitut berechtigt, zertifizierte Ausbildungen

für Anwender anzubieten. Hier die Info für Patienten: http://www.dermamed.co/maennerhaut und hier die Info zur Ausbildung:http://www.aestheticausbildungen-dermamed.de/profhilo







