Würzburger Chorsinfonik 2017 - Nürnberger Symphoniker und Polnischer Rundfunkchor zu Gast

Im Rahmen der Würzburg Chorsinfonik 2017 bietet der Monteverdichor Würzburg wieder ein spektakuläres Konzertprogramm mit erlesenen Oratorien.

Monteverdichor Würzburg

(firmenpresse) - Sein Jubiläumsjahr eröffnet der mehrfach bei Wettbewerben ausgezeichnete Konzertchor am 11./12. Februar 2017 mit dem "War Requiem" von Benjamin Britten begleitet von hochkarätigen Solisten und der Jenaer Philharmonie unter der Leitung von Prof. Matthias Beckert.



Zusammen mit der weltbekannten Stargeigerin Arabella Steinbacher bringt der junge Konzertchor am 18./19. März 2017 das neueste Werk des Münchener Komponisten Wilfried Hiller sowie seines Librettisten Prof. Dr. Dr.h.c. Winfried Böhm zur Uraufführung. Neben dieser Apotheose auf die "Hoffnung" erklingen an beiden Abenden auch Hillers "Theresienstädter Tagebuch" nach Dokumenten von Kindern aus dem Konzentrationslager und sein Monodram "Ijob" in der Übersetzung von Martin Buber als musikalische Zeugnisse von Ausweglosigkeit und Verzweiflung.



Spitzenensembles, wie der international gefeierte Polnische Rundfunkchor, die Nürnberger Symphoniker und der Monteverdichor Würzburg, kommen am 7. Mai 2017 in Würzburg zusammen, um anlässlich des 25-jährigen Jubiläums Mahlers monumentale Auferstehungssinfonie aufzuführen.



Mit Leonard Bernstein "Kaddish" und "Chichester Psalms" am 15./16. Juli sowie Georg Friedrich Händel "Joshua" am 29.Oktober zeigt der Monteverdichor Würzburg wiederholt seine Vielseitigkeit und beschließt am 9./10. Dezember 2016 mit der Uraufführung von Michael Ostrzygas "Weihnachtsoratorium" seine Konzertsaison 2017.



Konzertkarten für die Saison 2017 erhalten Sie ab sofort im VVK unter http://www.monteverdichor.com bzw. www.würzburger-chorsinfonik.de



Konzerttermine in Würzburg:



Benjamin Britten: War Requiem - Jenaer Philharmonie

Samstag, 11. Februar 2017 um 20:00 Uhr

Sonntag, 12. Februar 2017 um 17:00 Uhr



Wilfried Hiller: Theresienstädter Tagebuch, Ijob, Hoffnung - Orchester Nuova

Samstag, 18. März 2017 um 17:00 Uhr



Sonntag, 19. März 2017 um 20:00 Uhr



Gustav Mahler: Auferstehungssinfonie - Polnischer Rundfunkchor, Nürnberger Symphoniker

Sonntag, 7. Mai 2017 um 17:00 Uhr



Leonard Bernstein - Kaddish / Chichester Psalms - Jenaer Philharmonie

Samstag, 15. Juli 2017 um 20:00 Uhr

Sonntag, 16. Juli 2017 um 17:00 Uhr



Georg Friedrich Händel: Joshua - Barockorchester auf historischen Instrumenten

Samstag, 28. Oktober 2017 um 20:00 Uhr

Sonntag, 29. Oktober 2017 um 17:00 Uhr



Michael Ostrzyga: "Weihnachtsoratorium" - Jenaer Philharmonie

Samstag, 09. Dezember 2017 um 20:00 Uhr

Sonntag, 10. Dezember 2017 um 17:00 Uhr



Firmenbeschreibung:

Der Monteverdichor Würzburg ist ein erfolgreicher Konzertchor aus Studenten und Alumni der Universität Würzburg und der Hochschule für Musik Würzburg. Aufgrund seiner Aufführungen ist der Chor in Fachkreisen geschätzt und von den Medien hochgelobt. Der Monteverdichor Würzburg erarbeitete ein breites Konzertrepertoire der wichtigsten Oratorienwerke von der Renaissance bis zur Moderne. Zahlreiche Würzburger Erstaufführungen und vielbeachtete Konzerte auf historischem Instrumentarium zeigen die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit des Chores. Mit dem Monteverdi Ensemble, dem Kammerchor des Monteverdichors Würzburg, widmet sich der Chor verstärkt der historischen Aufführungspraxis. Beim Würzburger Mozartfest ist der Chor regelmäßig Gast. Seine hervorragenden Leistungen würdigte die Stadt Würzburg mit der Verleihung ihrer Kulturmedaille 2007. 2010 wurde der Chor beim Deutschen Chorwettbewerb in Dortmung mit dem hervorragenden 2. Preis ausgezeichnet. Mit zwei 1. Plätzen beim Bayerischen Chorwettbewerb 2013 in München und einem 1. Preis beim Deutschen Chorwettbewerb 2014 in Weimar zählt der Monteverdichor Würzburg zu den Spitzenchören Deutschlands. 2015 würdigte der Universitätsbund Würzburg die Leistungen des Chores mit der Verleihung des Musikförderpreis der Keck-Köppe-Stiftung. Zu den bei internationalen Labels erschienenen Einspielungen des Chores gehören "Die Geburt Christi" von Heinrich von Herzogenberg (cpo, 2006), "Die Verkündigung" von Zsolt Gárdonyi (Spektral, 2010 ), die "Missa S. P. Benedicti" von Johann Valentin Rathgeber (cpo, 2010), sowie Ersteinspielungen von Chorwerken von Heinrich von Herzogenberg (cpo, 2014) und Hermann Zilcher (TYXart, 2015). Der Monteverdicho Würzburg steht seit 1998 unter der Leitung von Prof. Matthias Beckert.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.monteverdichor.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Monteverdichor Würzburg

Leseranfragen:

Postfach 6106 , 97011 Würzburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.01.2017 - 08:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1442075

Anzahl Zeichen: 4746

Kontakt-Informationen:

Firma: Monteverdichor Würzburg

Ansprechpartner: - -

Stadt: Würzburg

Telefon: 093149739333



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.