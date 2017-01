SEO für Immobilien-Website durch ImmoSEO Premium von Luna Service

Ihnen fehlen gute Positionen zu wichtigen Immobilien Suchbegriffen, die von potenziellen Kunden bei Google.de eingegeben werden? Dann nutzen Sie die SEO Strategien von Luna Service für ImmoWebsite!

Luna Service ImmoSEO Premium

(firmenpresse) - Gute Gründe für "Luna Service"...



Seit 2000 entwickelt Luna Service als SEO-Agentur mit Hauptsitz in Düsseldorf für Immobilien-Unternehmen Onlinemarketing-Lösungen. Seit 2002 konzentrieren wir uns auch auf die Entwicklung erfolgreicher Konzepte zur Rankingoptimierung in Suchmaschinen bzw. zur langfristigen Positionierung in den Top-Ergebnissen von Google und Co.



? Innovation am Puls der Zeit

? Intelligente Akquise und modernste Programmierung

? Clever & effizient mit gezielte Suchmaschinenoptimierung!

? Aus 16 jährigen Erfahrung in dem Bereich Immobilien-Marketing



-----------------

Angebot:



ImmoSEO Premium

Suchmaschinenoptimierung speziell für Immobilien Website als Paket Leistung für 320 EUR

(eine einmalige Gebühr, ohne Abonnement)



zzgl. Einmalige Einrichtungskosten 99,- EUR



-----------------

ImmoSEO Premium beinhaltet



Sie erhalten neben Ihrer bestehenden Immobilien Website noch eine zusätzliche neue Seite (SEO-Webdesign) mit "IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE" und anschliessend wird dies, also nur die zusätzliche Seite bei uns mit zeitgemäße "SEO für Lokale Suchmaschinenoptimierung" von mindestens 10 Suchbegriffen / Keywords optimiert und abschließend mit "Social Media Marketing (SMM)" durchgeführt. Ein Mix aus OnPage-Optimierung und OffPage-Optimierung verschafft Ihnen somit nachhaltig mehr Besucher und mehr Traffic durch strukturellen und empirischen Link-Aufbau.



Zusammengefasst, Sie erhalten von uns:



1 x IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE (neben Ihrer bestehenden Immobilien Website!) + Video (*) + Webhosting (*)



plus



1 x Suchmaschinenoptimierung / SEO + lokale Suchbegriffe (Keyword-Rankings)



plus



1 x Social Media Marketing (SMM)



ist gleich



"ImmoSEO Premium" als Paket Leistung für 320 EUR

(eine einmalige Gebühr, ohne Abonnement)



(*) Video und Webhosting sind im Preis enthalten!





-----------------



Ihre Vorteile auf einen Blick:





Full Responsive Webdesign



Das Layout der Homepage mit "IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE" ist so optimiert, damit es auf allen Endgeräten wie Desktop-PC, Smartphones oder Tabelets %100 perfekt aussieht und somit Kundenakquise auf allen Endgeräten mit den aktuellsten Web-Technologien!



Über 30% aller Zugriffe auf Immobilienmakler-Homepages erfolgen über mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones. Tendenz: steigend!



Lassen Sie doch lieber Ihre Konkurrenz durch veraltete Homepages Kunden verlieren!



Jetzt Beispielseite (Berlin) ansehen:

http://www.luna-service.com/musterseite



-----------------

Professionelle Suchmaschinenoptimierung / SEO



Erzielen Sie mehr Immobilien-Eigentümer durch Top-Platzierungen mit "ImmoSEO Premium" bei Google und somit ist der Grundstein für Ihren Erfolg gelegt mit den aktuellsten Web-Technologien auf das letzte Google Kernalgorithmus Update Penguin 4.0 basiert ! Im Oktober 2016 wurde das neue Penguin 4.0 Update von Google released.



Eine erfolgreiche Webseite zeichnet sich durch Top-Platzierungen in Suchmaschinen aus. Wussten Sie schon, dass Google die Websites von Maklern bevorzugt, die mit "Sternchen" markiert sind?



Studien zeigen: Websites von Maklern MIT "Bewertungssternchen" werden in der Google Suchergebnisliste 30% häufiger (!) geklickt als Websites OHNE Sternchen.



SEO-Leistungen:



- SEO-Beratung

- SEO-Effiziente Strategien

- SEO-Analyse

- SEO-Optimierung

- SEO-Kampagne

- SEO-Onpage

- Lokale Suchmaschinenoptimierung von mindestens 10 Suchbegriffen / Keyword-Rankings für Googleoptimierung

- Content Marketing

- Backlinking

- Performance Marketing

- Projektmanagement-Prozesse

- Analyse-Prozesse & Tools

- Technische Integrationsprozesse

- Optimierungsprozesse

- Test-Prozesse

- Online Reputation Management (ORM)

- SEA - Search Engine Advertising - Google AdWords Beratung

- Top-Werte bei Google PageSpeed

- Mobile-Friendly (Kennzeichnung durch Google)

- Google-Sterne direkt in der Google-Suche

- Einfache Verifizierungen (Search Console, Google+, YouTube)

- Schema.org und W3C Validität

- Google Branchenbuch und Map Eintragung mit Optimierung!

- YouTube Eintragung mit Optimierung!

- Langfristige Betreuung inkl. Optimierung für mind. 6 Monate

- vielseitige Social-Media-Anbindungen



Profitieren Sie von unserer 16 jährigen Erfahrung in dem Bereich Immobilien-Marketing. "ImmoSEO Premium" bietet Ihnen die besten Voraussetzungen, um neue Aufträge zu generieren.



-----------------

Social Media Marketing / SMM



Social Media hat auch für die Suchmaschinenoptimierung eine wachsende Bedeutung. Informationen, die als Link über Facebook, Twitter oder Google+ verbreitet / "geshared" oder bewertet / "geliked" werden, werden von allgemeinen Suchmaschinen als "interessanter" bewertet, als Informationen auf vergleichbaren Webseiten, zu denen es keine Social-Media-Aktivitäten gibt. Die "soziale Aktivität" zu einer Webseite wird so zu einem relevanten Ranking-Faktor und muss bei der Suchmaschinenoptimierung berücksichtigt werden.



SMM-Leistungen:



- Google plus (Soziales Netzwerk von Google) Eintragung mit Optimierung!

- Xing, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest Eintragung mit Optimierung!

- Langfristige Betreuung inkl. Optimierung für mind. 6 Monate

- vielseitige Social-Media-Anbindungen



-----------------

One-Page-Design



Inhalte lassen sich am Besten vermitteln, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat und genau dafür eignet sich "IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE" besonders gut, um Immobilien-Eigentümer (Verkäufer) zu gewinnen. Als Website-Betreiber (Immobilienmakler) hat man mit diesem Ansatz die Möglichkeit, dem Besucher seine Message "klarer, übersichtlicher und überzeugender" zu präsentieren. Der Nutzer muss sich die Informationen nicht mühsam selbst zusammen suchen, sondern bekommt alle relevanten Informationen nur auf einer Seite präsentiert.



Eine derartige Struktur kann nicht nur die Navigation erleichtern, sie bietet etliche weitere Vorteile. Inhalte lassen sich narrativ anordnen und der Besucher kann Informationen auf nachvollziehbarere Weise aufnehmen bzw. wird Produkte oder Dienste direkter präsentiert. Dank responsiver Web-Technologien erlaubt "IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE" darüber hinaus eine gleichbleibende Bedienung über Geräte-Grenzen hinweg und somit Kundenakquise auf allen Endgeräten. :-)



-----------------

Das Farbkonzept



Anpassung an Ihre Corporate Identity Farben, d.h. wir lehnen Ihre Homepage "IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE" an Ihr Corporate-Design an, so dass sie farblich zu Ihnen passt.



-----------------

Firmenlogos Vorschläge (Inkl.)



Wir unterbreiten Ihnen kostenfrei mind. 5 bis max. 9 Firmenlogos Vorschläge für "IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE", anschließend wird ihr Logofavorit bei uns optimiert.



-----------------

Fertige Textvorlagen



Kreativität, die Sie weiterbringt. Profi-Texter haben bereits auf "IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE" für Sie vorgetextet. (Content Marketing)



Überzeugen Sie Verkäufer von Ihrer Kompetenz, mit starken Texten.



-----------------

Eintragung der Stadtteile



Wir übernehmen für Sie die Eintragung der Stadtteile für ihre Ort.



Als Beispiel können Sie auf unsere Musterseite unter "Käufer finden" bei Kontaktformular "Objektlage (Stadtteil)" dort alle Berlins Stadtteile sehen.



Jetzt Beispielseite (Berlin) ansehen:

http://www.luna-service.com/musterseite



-----------------

Video (inkl.)



Vor optimiertes Video mit Corporate Identity Logo & Farben und Kontakt Anpassung.



Durch das Video wirkt Ihrer Website hochwertiger und macht besseres Eindruck bei Kunden und trägt dazu auch bei Suchmaschinen und YouTube optimierung bei.



Jetzt Beispielseite (Berlin) ansehen:

http://www.luna-service.com/musterseite



-----------------

Clever & effizient



Mehr Immobilien-Eigentümer (Verkäufer) gewinnen mit unserem akquisestarken Webseitenkonzept mit gezielte Suchmaschinenoptimierung.



-----------------

Mehr Umsatz



Ihre Webseite unterstützt Sie effektiv bei der Gewinnung von Alleinaufträgen. Profitieren Sie ab sofort von dem Akquise-Potenzial des "IMMOBILIEN FINDEN WEBSEITE" Konzepts.



-----------------

Support und Beratung



Kompetenter Support und Beratung durch persönliche Ansprechpartner. Support (Telefon und E-Mail) ist in den Gebühren bereits enthalten.



- Hochqualitatives Rundum-Sorglos-Paket



Sie als Makler benötigen ein Rundum-Sorglos-Paket! Sie müssen sich um Ihre Kunden und Immobilien kümmern und nicht um Ihre Homepage! Genau daran haben wir bei der Entwicklung gedacht.



-----------------

Erfahren & souverän



Intelligente Akquise und modernste Programmierung aus 16 Jahren Erfahrung in der Immobilien-branche.



- 16 Jahre Innovation am Puls der Zeit



-----------------

Der TÜV ist von der Qualität und Sicherheit unserer Rechenzentren überzeugt



Unsere exzellente IT-Sicherheit, unserer Rechenzentren in Deutschland und unser Datenschutz und Verfügbarkeit werden jährlich aufs Neue durch eine unabhängige TÜV-Zertifizierung bestätigt (ISO 27001).



-----------------

Webhosting (inkl.)



Mit 3 GB Webhosting (SSD-Hochleistungsservern!).



Hinweis: Domain Registrieren Sie selbst bei einem Domainprovider z.B. 1u1 oder strato ect. auf Ihre Name und Anschrift und verwalten auch dort selbst die Email-Postfach und wir übernehmen lediglich nur die Webhosting. Wir kümmern uns um die technischen Details.



-----------------

Einrichtungskosten



Einmalige Einrichtungskosten 99,- EUR



----------------



Wir hoffen, wir haben Ihr Interesse geweckt und freuen uns auf die Möglichkeit auch Sie von unserer SEO-Leistungsfähigkeit überzeugen zu können.



Zögern Sie nicht - Kontaktieren Sie uns noch heute für ein kostenloses Beratungsgespräch



Telefon: 0211 - 909 999 21 oder über das Formular unter http://www.luna-service.com/#kontakt oder per Email: post(at)luna-service.com



Mehr Infos unter: http://www.luna-service.com











http://www.luna-service.com/#impressum



Luna Service

Königsallee 106, 40215 Düsseldorf

Firma: Luna Service

Ansprechpartner: Emma Weber

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211 - 909 999 21



