Fahrrad XXL Emporon nutzt künftig effizientes ARGOS Workforce Management System

Der große Fahrradhändler Fahrrad XXL managt die Personaleinsatzplanung und das Zeitmanagement künftig mit dem ARGOS Workforce Management System. ARGOS löst die zeitaufwendige Personaleinsatzplanung in EXCEL ab und ermöglicht nun ein effizientes Arbeiten rund um die Personalplanung und Zeiterfassung.



Neben der intuitiven Anwendungsoberfläche, den vielfältigen Regelprüfungen und der Echtzeitdatenverarbeitung im ARGOS Workforce Management System konnte auch das moderne Zeitmanagement überzeugen. Die Zeiterfassung der Mitarbeiter erfolgt nun via Fingerprint am Terminal. Erfassungsmedien wie RFID Chips sind nicht nötig. Durch die automatische Zeitbewertung wird der Prozess bis zur Abrechnung elektronisch optimiert.



Um seinen Kunden künftig einen noch besseren Service bieten zu können, wird der Personaleinsatz mittels Bedarfsermittlung unterstützt.



„ETHALON hat uns als Retail-Spezialist überzeugt und mit dem ARGOS Workforce Management System können wir unsere Prozesse rund um die Personalplanung und Zeiterfassung optimieren.“ erklärt Herr Dr. Ameli, Geschäftsführer der Fahrrad XXL Group.





Über Fahrrad XXL



Wir, die Fahrrad XXL Gruppe führen deutschlandweit 15 große Fahrrad-Fachmärkte. Jeder einzelne Fachmarkt blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung und Tradition zurück - manche sogar auf über 100 Jahre. Alle unserer Filialen sind Familienunternehmen. Bereits vor über 30 Jahren begann die Verknüpfung der einzelnen Stores. 2006 entstand daraufhin die Fahrrad XXL Gruppe mit modernen und exklusivsten Fahrrad-Fachmärkten in ganz Deutschland.



Die Fahrrad XXL Filialen sind deutschlandweit zu finden: in Bochum, Bonn Sankt Augustin, Chemnitz, Dresden, Esslingen, Gelsenkirchen, Halle, Hamburg, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Mülheim-Kärlich, Münster und Paderborn. Seit 2012 vervollständigt der Onlineshop Fahrrad-XXL.de mit Sitz in Frankfurt am Main die Gruppe.



Bis heute ist Fahrrad XXL am Expandieren. Die Leidenschaft zum Radsport, fundiertes Know-how sowie ein herausragendes Engagement, verbindet alle Mitarbeiter bei Fahrrad XXL. Mit unserem gelebten Motto ERLEBEN | TESTEN | LOSFAHREN überzeugen wir tagtäglich unsere zufriedenen Kunden.









https://www.ethalon.de/pm_fahrradxxl_workforcemanagement.html



Als Partner für Retail-Software unterstützt ETHALON Handelsunternehmen bei der Umsetzung Ihrer individuellen Unternehmensstrategie. Dafür kombiniert die Retail-Marke des SAP Dienstleisters IT-Informatik GmbH schon seit 2004 umfassende Praxiskenntnis mit dem komplexen Wissen der IT.



Aufgrund dieser langjährigen Erfahrung kennt ETHALON die Prozesse in den Stores und Retailunternehmen genau. Mit seinen mehr als 10.000 Installationen für 25 namhafte Kunden hat ETHALON sich deshalb als einer der Marktführer für Software und Services in der Retail-Branche etabliert.



IT-Informatik GmbH Geschäftsfeld ETHALON

IT-Informatik GmbH

ETHALON

Lilienstraße 5-9

20095 Hamburg



Telefon : +49 40/32 04 696 40

Fax : +49 40/32 04 696 50

Email : info(at)ethalon.de

