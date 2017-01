Treffpunkt Briefkasten am 26. September 2017 in Hannover

Paul Johannes Baumgartner erneut als Moderator

Moderator der ersten Stunde: Paul Johannes Baumgartner

(firmenpresse) - Starkes Credo für neuen Treffpunkt Briefkasten

Die Mitglieder haben einstimmig beschlossen: Das vom WVO ins Leben gerufene Expertenforum für Haushaltwerbung findet 2017 im größeren Rahmen und zum ersten Mal in der Messestadt Hannover statt.

Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2016 - "Der Treffpunkt Briefkasten hat sich als Branchentreff etabliert. Das wachsende Interesse daran hat uns jetzt dazu bewogen, das Expertenforum für Haushaltwerbung ab 2017 breiter als in den Jahren zuvor aufzustellen", fasst Eckhard Deiters, 2. Vorsitzender des WVO (Werbe-Vertriebs-Organisationen Verbund e.V.), den einstimmig getroffenen Beschluss der Mitgliederversammlung vom 8. November in Gießen zusammen. Die im zweijährigen Turnus stattfindende Fachveranstaltung wurde 2011 vom WVO ins Leben gerufen, um die Sonderstellung der Haushaltwerbung im Direktmarketing hervorzuheben.

Zu dem neuen Konzept, das Eckhard Deiters maßgeblich mitgestaltet hat, gehört auch die Wahl des neuen Veranstaltungsortes. "Mit Hannover haben wir uns für eine der großen deutschen Messestädte entschieden und unterstreichen hiermit auch die wachsende Professionalisierung unserer Veranstaltung". Deiters wird vor Ort die Planung übernehmen.

Inhaltlich wird sich der im kommenden Jahr stattfindende 4. Treffpunkt Briefkasten wie gewohnt am Puls der Zeit bewegen und diejenigen Themen aufgreifen, die aktuell für die Direktverteilung relevant sind. In Fachvorträgen werden die Zukunftschancen der Printbranche aus Sicht von Wirtschaft, Politik und Medien beleuchtet. Die Themen- und Referentenauswahl werden derzeit von einem Ausschuss vorbereitet; die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. "Was die Branche aktuell bewegt, wird wieder im Vordergrund stehen. Zudem ist auch für 2017 geplant, dass Direktverteilkollegen aus einem unserer europäischen Nachbarländer zu Wort kommen", erläutert Eckhard Deiters. Erklärtes Ziel des WVO ist es, mit dem neuen Konzept den Austausch uber das Potenzial der Haushaltwerbung bundesweit zu fördern.

"Was die Moderation betrifft, haben wie uns wieder für den Vollprofi Paul Johannes Baumgartner entschieden. Er wird - wie in den Jahren zuvor - durch ein abwechslungsreiches Tagesprogramm mit Fachvorträgen rund um die Perspektiven der Haushaltwerbung führen", fasst Deiters zusammen.

Termin und Veranstaltungsort für den Treffpunkt Briefkasten 2017 stehen fest: Das Expertenforum findet am Dienstag, den 26. September 2017, im Novotel Hannover statt. Der Vorverkauf der Karten hat bereits über die Homepage des WVO begonnen: www.wvo.de

