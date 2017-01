Als deutscher "National Champion" der European Business Awards geht Börlind in die nächste Runde des Wettbewerbs (FOTO)

Die Börlind GmbH mit ihren Marken ANNEMARIE BÖRLIND - NATURAL

BEAUTY und DADO SENS Dermacosmetics wurde von den European Business

Awards zum "National Champion Germany 2016/ 2017" gewählt.



Seit nunmehr 10 Jahren ist der "European Business Award" Europas

größtes und bedeutendstes, branchenübergreifendes Programm zur

Anerkennung unternehmerischer Leistungen. Insgesamt 33.000

Unternehmen aus 34 europäischen Ländern bewarben sich und wurden von

mehr als 150 Jury-Mitgliedern nach kommerziellem Erfolg,

Innovationsbereitschaft und ihrem ethischen und nachhaltigen

Engagement beurteilt. Hieraus ergaben sich insgesamt 636 nationale

Champions. Darunter für Deutschland, in der Kategorie "Award for

Environmental & Corporate Sustainability", die Börlind GmbH.



Für die nächste Runde haben die jeweiligen Landesmeister ein

Präsentationsvideo über ihre Geschichte und ihren Geschäftserfolg

eingereicht. Dieses wird von zwei Instanzen bewertet: zum einen von

den Preisrichtern, die hieraus die Gewinner des "Ruban d'Honneur"

auswählen, zum anderen von einem breiten Publikum in Form einer

öffentlichen Abstimmung. An dieser kann sich ab dem 9. Januar 2017

jeder beteiligen. Aus dem Video mit den meisten Votings ergibt sich

pro Land der "National Public Champion". Danach geht es weiter um die

Wahl zum "European Public Champion".



Die Abstimmung für Börlind erfolgt unter folgendem Link:

http://www.businessawardseurope.com/vote/entry/Germany/19086



Die gesamteuropäische Endausscheidung findet im Frühjahr 2017

statt.







