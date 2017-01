Eine Rundreise durch Finnland, dem Land der tausend Seen

(firmenpresse) - Der Reiseveranstalter Schnieder Reisen bietet seit mehr als zwanzig Jahren Reisen ins Baltikum an und hat sein Programm kontinuierlich um passende Zielgebiete erweitert - so auch in den letzten Jahren um Skandinavien. Finnland mit der wunderbaren Wald- und Seenlandschaft und der dynamischen Metropole Helsinki ergänzt das Baltikum ganz hervorragend. Viele individuelle und geführte Rundreisen, aber auch Radreisen kombinieren die nordischen Länder miteinander.

"Baltisches Dreieck" heißt z.B. eine geführte Rundreise, die nach Tallinn, Helsinki und St. Petersburg führt. Die 8-tägige Reise kostet ab 895 Euro. Die Tour "Skandinavische Hauptstädte" hat sich ebenfalls die schönen Metropolen Nordeuropas verschrieben. Kopenhagen, Oslo, Stockholm und Helsinki stehen auf dem Programm der individuellen Rundreise, die ab 789 Euro buchbar ist.



Die "Große Finnland-Autorundreise" widmet sich ausschließlich den Kultur- und Landschaftseindrücken im "Land der tausend Seen". Die Route führt von Helsinki bis zum Polarkreis und dann durch Zentral- und Ostfinnland zurück in die Hauptstadt. Die 13-tägige Autorundreise kostet ab 1.159 Euro inklusive Fährpassage mit Pkw-Transport, Unterkunft mit Frühstück sowie Kartenmaterial.



Die Radreise "Finnische Inselwelt" führt zu den schönen Schären vor Turkus Haustür und sieht außerdem einen Besuch von Helsinki vor. Die Finnland-Reise aus dem Programm von Schnieder Reisen ist buchbar mit Fähranreise (ab 1.639 Euro) oder mit Anreise in Eigenregie (ab 1.299 Euro). Leihfahrräder sind im Preis enthalten.



Schnieder Reisen bietet zahlreiche Rundreisen, Gruppenreisen, Städtereisen und Kurzreisen nach Finnland und die angrenzenden Staaten in Skandinavien an. Alle Reisen können individuell zusammengestellt werden und sind direkt online buchbar. Bei Bedarf kann man auch direkt einen Mietwagen buchen und nach der Anreise per Fähre in Finnland abholen. Bei Fragen zu einer Rundreise, Gruppenreise oder Individualreise nach Finnland stehen die Experten von Schnieder Reisen jederzeit telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.



