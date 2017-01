Neue Asthma-Therapie für extreme Belastungsphasen

Verstärkte Entzündungssymptomatik angemessen behandeln

(firmenpresse) - sup.- Bei akuten Atemwegsinfekten sowie in Monaten mit hoher Pollenbelastung leiden viele Asthmatiker unter einer erheblichen Verschlechterung ihrer Beschwerden. Sie können dann oft kaum noch ihre Wohnung verlassen. Zur Behandlung solch extremer Belastungsphasen steht Ärzten seit kurzem ein innovatives Therapiekonzept zur Verfügung: "Die neue extrafeine Hochdosis-Fixkombination Foster 200/6 ist eine gute Option, um in solchen Fällen die antientzündliche Komponente "hochzudrehen"", erläutert Dr. Fritz-Berthold Bergmann (Leverkusen). Bei diesem Inhalationssystem für die tägliche Dauermedikation kommt bei gleichbleibendem Anteil an bronchienerweiterndem Wirkstoff eine doppelt so hohe Dosis an entzündungshemmendem Wirkstoff (Steroid) zum Tragen. Der verstärkten Entzündungssymptomatik in Belastungsphasen kann mit dieser Kombination adäquat entgegengesteuert werden.





