Inklusion: Elternstammtisch am 17. Januar in Frankfurt-City

(firmenpresse) - Am Dienstag den 17. Januar lädt die unabhängige Inklusionsberatungsstelle Frankfurt zum ersten Elternstammtisch in 2017 ein: Das Treffen findet von 19.00 bis etwa 21.30 Uhr im „Metropol“, Café am Dom, in Frankfurts Zentrum statt. Der Elternstammtisch ist für all jene gedacht, die ein Kind mit Behinderungen haben und sich mit anderen Eltern vernetzen wollen. In den Gesprächen geht es um alle Themen, die die Eltern bewegen, so zum Beispiel Kita und Schule. Eine Vertreterin der unabhängigen Inklusionsberatungsstelle begleitet den Stammtisch. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Metropol liegt direkt gegenüber des Frankfurter Doms, U-Bahn Linien 4 und 5, Haltestelle „Dom“. Die Adresse lautet Weckmarkt 13-15 in 60311 Frankfurt. Für die Planung wird um eine Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer (069) 21 23 40 71 oder per E-Mail unter beratung(at)gemeinsamleben-frankfurt.de.



Die unabhängige Inklusionsberatungsstelle mit ihrem Angebot des Elternstammtischs ist ein Projekt des Vereins „Gemeinsam leben Frankfurt e.V.“ Während der Stammtisch vorrangig dem Netzwerken dient, bietet die Inklusionsberatungsstelle individuelle Beratung. Der Verein verzeichnet in diesem Bereich eine stark steigende Nachfrage in den vergangenen zwei Jahren um rund 50 Prozent. Die Fragestellungen sind dabei zunehmend vielschichtiger und komplexer, die Elternberatungen intensiver und andauernder. Im Jahr 2016 führte die Inklusionsberatungsstelle rund 350 Erstberatungen und an die 150 weiterführende Beratungen sowie Begleitungen durch. Die individuelle Elternberatung wie auch die Teilnahme am Elternstammtisch sind kostenfrei und nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Das Angebot wird gefördert vom Stadtschulamt und vom Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt. Nähere Informationen unter www.gemeinsamleben-frankfurt.de.







http://www.gemeinsamleben-frankfurt.de



Der unabhängige, gemeinnützige Verein „Gemeinsam leben Frankfurt e.V.“ setzt sich für ein chancengleiches Miteinander von Menschen mit Behinderungen ein. Konkretes Ziel des Vereins ist es, das gleichberechtigte Leben von Menschen mit Behinderungen in Frankfurt in allen Lebensbereichen voranzutreiben und durch wegweisende Projekte in die Tat umzusetzen. Ein Schwerpunkt der Arbeit des freien Trägers liegt auf Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Gemeinsam leben Frankfurt e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und in der FBAG - Frankfurter BehindertenArbeitsGemeinschaft (www.gemeinsamleben-frankfurt.de).

Gemeinsam leben Frankfurt e.V.

Gemeinsam leben Frankfurt e.V.

Walter-Hesselbach-Straße 180

60389 Frankfurt am Main

Tel.: (069) 70 790 106

E-Mail: vorstand(at)gemeinsamleben-frankfurt.de

Web: www.gemeinsamleben-frankfurt.de



golms communications

Birgit B. Golms, M.A.,

PR-Beraterin (DAPR)

Unternehmens- und Verbandskommunikation

Windscheidstraße 24

10627 Berlin

Tel.: (030) 88 627 644

E-Mail: mail(at)golms-communications.com

Web: www.golms-communications.com



