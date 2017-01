Drohnen Wettkampf in Antalya

Drohnen im Aufwind

Antalya Glas Pyramide

(firmenpresse) - Drohnen - kleine unbemannte Flugzeuge - werden immer beliebter. Sie dienen nicht mehr nur militärischen Zwecken, sondern werden auch mehr und mehr kommerziell oder privat genutzt. Neben der Filmindustrie hat inzwischen auch der Tourismus die Drohne als vielseitiges Mittel entdeckt, eine Destination zu präsentieren, denn die atemberaubenden Aussichten auf Hotels und Landschaften sprechen für sich.



Jetzt haben führende Sportsender angekündigt, dass sie im Jahr 2017 jede einzelne weltweit stattfindende Drohnen Liga ausstrahlen werden. In der Türkei wurde nun durch den "Drohnen Sport Flug Club" und die "Vereinigung der Drohnen Besitzer und Piloten" eine "Drohnen Wettkampf Liga" ins Leben gerufen.



Die Liga besteht aus vier Etappen und startet am 29. Januar in der Glas Pyramide von Antalya als Indoor-Event, gefolgt von Outdoor Wettkämpfen in Izmir, Ankara und Istanbul.



Weitere Informationen erhalten Sie über das Antalya Kongress & Convention Büro.



Der folgende Link zeigt Antalya aus der "Sicht einer Drohne".

https://www.youtube.com/watch?v=rzJxPbnLg0g







http://www.antalyaconvention.org/



