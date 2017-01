WindowMaster auf der BAU

(firmenpresse) - Pünktlich zur BAU in München unterstreicht WindowMaster mit einem frischen Markenauftritt und einem modernen, neuen Messestand-Konzept seine Entwicklungs- und Innovationskraft. Letztere spiegelt sich auch in einer Produktneuheit des Unternehmens wider. Sie verspricht - insbesondere Architekten und Planern - neue Möglichkeiten bei der Integration einer zeitgemäßen Fenstersteuerung in Gebäudeentwürfe: WMX 831 ist ein intelligenter Kettenantrieb, der trotz seiner geringen Größe äußerst leistungsstark und vielseitig einsetzbar ist. Zu sehen ist dieses Highlight sowie andere Produktneuheiten auf der BAU 2017 in München (16. bis 21. Januar 2017) in Messehalle B2, Stand 230.

WindowMaster ist nordeuropäischer Marktführer und seit Jahrzehnten spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Fensterantrieben, Steuerungen und komplexen Regelsystemen. Damit bietet das Unternehmen ein breites Produktspektrum innovativer Lösungen für Fassadenautomation und natürliche Lüftung an.

Mit Rückendwind neue Märkte erschließen

Um sein Portfolio und sein Know-how auch auf den deutschsprachigen Märkten noch stärker zu forcieren, präsentiert sich das Unternehmen mit einem frischen, modernen Messestand sowie einem überarbeiten Markenauftritt, der die Innovationskraft und die Werte des Unternehmens verkörpert. Auf der BAU in München erwartet das internationale Fachpublikum ein Einblick in die leistungsfähigen Lösungen für die natürliche Lüftung und den Rauch- und Wärmeabzug.

Kleiner Kraftprotz

Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere eine neue, effiziente Antriebslösung für das automatische Öffnen von Fenstern, die Architekten und Planern neue Möglichkeiten bei der Integration intelligenter Systeme zur natürlichen Lüftung bietet. WMX 831 ist ein innovativer Fensteranrieb, der insbesondere die Parameter Design und Leistungskraft verbindet. Mit einer Größe von nur 20,7 x 30 Millimetern ist das kompakte System der wahrscheinlich kleinste Kettenantrieb seiner Art. Vorteil: Mit ihren platzsparenden Abmaßen eignet sich die intelligente Lösung gleichermaßen für die verdeckt liegende und die aufgesetzte Montage - sowohl in Fenstern als auch in Fassaden. Erhältlich ist der neue Kettenantrieb mit drei verschiedenen Arten von Ketten. So können in Abhängigkeit von der der Art des Fensters, Öffnungsweiten von normaler bis sehr großer Spannbreite realisiert werden. Folglich ist der Antrieb flexibel für Kipp-, Dreh- und Klappfenster einsetzbar. Neben ausgefeilten, technischen Details sorgt vor allem die eloxierte Oberfläche für eine ansprechende Gestaltung. Diese kann - gemäß der "architektonischen Sprache" des Gebäudes - problemlos angepasst werden.

Diese und weitere Produktinnovationen präsentiert das WindowMaster-Team Interessierten gern auch im Rahmen eines persönlichen Gespräches auf der BAU in München - vom 16. bis 21. Januar 2017 in Messehalle B2, Stand 230.





Mit intelligenten Fensterantrieben und Steuerungen sowie durchdachten Regelsystemen bietet die WindowMaster GmbH nachhaltige Lösungen für das Raumklima mit kontrollierter natürlicher Lüftung. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und ist in Dänemark, Deutschland, Großbritannien und Norwegen sowie der Schweiz und den USA mit eigenen Vertriebsbüros vertreten. Zudem verfügt es über ein internationales Netzwerk zertifizierter Partner. Neben den Lösungen zur natürlichen und hybriden Lüftung liefert WindowMaster zertifizierte Komplettsysteme und Komponenten für den Rauch- und Wärmeabzug. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von technisch ausgefeilten und energetisch optimierten Lösungen. Die Produkte von WindowMaster werden in über 20 Ländern und einer Vielzahl von Gebäuden - zum Beispiel im Büro-, Sport- und Bildungsbereich - eingesetzt.

