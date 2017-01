Start frei für den "Sterne des Sports"-Publikumspreis

(ots) - Wer den "Sterne des Sports"-Publikumspreis

gewinnt, können die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die

Internetnutzerinnen und Internetnutzer in einer Publikumsabstimmung

entscheiden. Den Preis loben der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)

sowie die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken in Kooperation

mit der ARD im Vorfeld des Bundesfinales der "Sterne des Sports" in

Gold am 23. Januar 2017 in Berlin aus. Drei Sportvereine stehen mit

ihrem gesellschaftlichen Engagement für die öffentliche Bewertung zur

Wahl. Die ARD gibt diesen Breitensportvereinen die Möglichkeit, sich

einem großen Fernsehpublikum zu präsentieren. Die Kandidaten werden

am 10., 11. und 12. Januar 2017 mit Filmporträts exklusiv im

"ARD-Morgenmagazin" und unter www.sportschau.de vorgestellt,

begleitet von Beiträgen in den ARD-Hörfunkprogrammen.



Für den "Sterne des Sports"-Publikumspreis nominierten die

Silber-Jurys auf Landesebene jeweils einen Verein, der nicht den

"Großen Stern des Sports" in Silber gewonnen hat, dessen Bewerbung

jedoch gleichwohl durch innovative Ideen und Konzepte als

herausragend erachtet wurde. Aus allen Nominierten wählte die

Gold-Jury (Bundesebene) die drei Finalisten für den Publikumspreis

aus. Um die Stimmen des Publikums konkurrieren: die SG Callenberg e.

V. aus Sachsen, die Sportgemeinschaft Letter von 1905 e. V. aus

Niedersachsen und der Sportverein Union Neuruppin e. V. aus

Brandenburg.



Mitmachen - jede Stimme zählt! Wer für einen der drei Sportvereine

abstimmen möchte, hat dazu ab dem 10. Januar 2017, 5:00 Uhr,

Gelegenheit unter www.sterne-des-sports.de/abstimmung. Gewonnen hat,

wer am 22. Januar 2017 um 12:00 Uhr die meisten Stimmen für sich

verbuchen kann. Der Gewinner des Publikumspreises wird im

"ARD-Morgenmagazin" am 23. Januar 2017 vorgestellt und erhält eine

Geldprämie von 2000 Euro, für den zweiten Platz gibt es 1000 Euro und



für den dritten Platz 500 Euro.



Die Kandidaten und ihre Initiativen



Seit 2015 gibt es in der SG Callenberg eine eigene

Radsport-Abteilung, die vor allem von Jugendlichen getragen wird und

völlig neue Sportmöglichkeiten bietet. Mit ihrem selbst gestalteten

"Village Bike und Skatepark" haben sich die jungen Mitglieder einen

Traum erfüllt. Vorher hatten sie mehr als sechs Jahre für eine

Möglichkeit gekämpft, wieder legal Mountainbike, BMX und Skateboard

zu fahren. Sie sammelten Unterschriften, organisierten

Infoveranstaltungen, sicherten sich die Unterstützung der Politik und

fanden schließlich bei der SG Callenberg ein sportliches Zuhause.

Inzwischen werden auch Trainerinnen und Trainer ausgebildet, damit

die Abteilung weiter wachsen kann.



Mit ihrem "Laufpass" will die Sportgemeinschaft Letter von 1905

Kindergarten- und Grundschulkinder in Bewegung bringen. Der

Spaßfaktor spielt dabei eine wichtige Rolle, denn die Kinder können

für jede Aktivität Stempel sammeln - egal ob sie zu Fuß zur Kita

kommen, mit dem Fahrrad in die Schule fahren, beim Deutschen

Sportabzeichen mitmachen oder das Seepferdchen ablegen. Wer eine

bestimmte Anzahl von Stempeln gesammelt hat, nimmt an einer Verlosung

teil, bei der es unter anderem Eintrittskarten für den Zoo oder eine

Jahresmitgliedschaft im Sportverein zu gewinnen gibt. Eine Aktion,

die bei Kindern und Eltern gleichermaßen gut ankommt.



Der SV Union Neuruppin hat es geschafft, die Zahl seiner

Mitglieder in den vergangenen zehn Jahren zu verdoppeln. Das Motto:

"Einmal Unioner - immer Unioner". Besonders bei Kindern und

Jugendlichen steht der Verein hoch im Kurs. 16 Nachwuchsmannschaften

spielen hier erfolgreich Fußball, Handball und Tischtennis.

Ausschlaggebend dafür sind die sozialverträglichen Mitgliedsbeiträge

und das unermüdliche Engagement des Vorstands. In Eigenregie hat der

Verein unter anderem das Sportgelände umgestaltet und das Vereinsheim

saniert.



Pressefotos vom Gewinner des Publikumspreises stehen ab 23. Januar

2017 unter www.sterne-des-sports.de zum kostenlosen Download bereit.







