Lieferzuverlässigkeit bei der Heizölversorgung

(firmenpresse) - sup.- In Gewerbegebieten ohne Anschluss an das öffentliche Gasversorgungsnetz ist die Wärmeerzeugung für Heizung oder betriebliche Prozesse auf regelmäßige Brennstofflieferungen angewiesen. Versorgungssicherheit sowie zuverlässige Liefer- und Abrechnungsstandards der beauftragten Energiehändler sind deshalb an diesen Standorten eine wichtige Basis der unternehmerischen Kalkulation. Für diese Qualitätskriterien bietet die Belieferung mit Heizöl aufgrund einer umfangreichen Infrastruktur aus Schiffs-, Bahn- und Tankwagenflotten perfekte logistische Voraussetzungen. Auch die Flexibilität bei den Bezugsquellen lässt angesichts von rund 30 Ländern, aus denen Deutschland Erdöl importiert, viel Spielraum für Versorgungsalternativen. Während z. B. bei europaweiten Energietransporten durch Pipelines bereits die Unterbrechung eines einzelnen Lieferweges zu Engpässen führen kann, findet sich für Heizöl stets eine sichere Route von der Förderung auf den Bohrplattformen über die Raffinerien bis zum Verbraucher.

Die entscheidende letzte Etappe dieses Transportweges - vom Lager des Händlers bis zum Tank des Kunden - kann darüber hinaus durch ein anbieterübergreifendes und anerkanntes Qualitätsprädikat abgesichert werden. Das RAL-Gütezeichen Energiehandel zeichnet Brennstoff-Lieferanten nach den anspruchsvollen Richtlinien des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. aus. Dafür müssen Produktgüte, Preistransparenz, Liefer- und Sicherheitstechnik sowie die Mitarbeiter-Qualifikation höchsten Anforderungen genügen. Die Einhaltung dieser Gütezeichen-Vorgaben wird von neutralen Sachverständigen regelmäßig kontrolliert. Die Käufer des Heizöls sollen sich darauf verlassen können, dass Warenqualität und Liefermenge stets den Vereinbarungen der Bestellung entsprechen. Gerade für gewerbliche Verbraucher größerer Brennstoffmengen bedeutet dieses Gütezeichen eine verbesserte Planungssicherheit. Die strengen Prüfungen der Mess- und Befülltechnik, der Eichgültigkeit von Zähleranlagen und der Seriosität von Abrechnung und Lieferschein sind wichtige Instrumente zur Vermeidung fehlerhafter Liefermengen oder unbemerkter Überzahlungen. Ein bundesweites Verzeichnis der Anbieter mit RAL-Gütezeichen kann unter www.guetezeichen-energiehandel.de abgerufen werden.





