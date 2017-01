Capricoin von Vizionary als Option zur Kapitalvermehrung

Bargeld und Giralgeld haben längst eine interessante und zukunftsweisende Konkurrenz bekommen: die Kryptowährungen. Dabei handelt es sich um Währungen, die nur online existieren, dort aber vollwertiges, international akzeptiertes und gewolltes Zahlungsmittel sind. Der Capricoin ist eine dieser Kryptowährungen, die nicht nur ebenso wertig wie das klassische Bargeld sind, sondern sich besonders gut zur Kapitalvermehrung eignen. Der "Klassiker", mit dem schon viele wirklich deutliche Kapitalvermehrungen geschafft haben, ist der Bitcoin. Der Capricoin ist im Wesentlichen ganz ähnlich zu verstehen und darf auch gewissermaßen als ein offizieller Nachfolger des Bitcoin verstanden werden.

Die angesprochene Kapitalvermehrung funktioniert dabei für jeden Interessenten ganz einfach. Zunächst ist eine Anmeldung bei Vizionary, dem Anbieter der Capricoins, nötig. Zu erreichen ist der Dienst einfach online unter www.einkommen-der-zukunft.de

Nach der Anmeldung können die ersten Capricoins "geschürft" werden. Man erwirbt dadurch eine gewisse Menge Capricoins, die aus sogenannten Mininganteilen stammen. Der Pool dieser Anteile verringert sich in einem festgelegten Zeitraum von 10 Monaten um jeweils 20.000 Capricoins. Das ganze Konstrukt ist auf eine Laufzeit von 10 Jahren ausgelegt, was eine Summe von 200 Millionen Capricoins bedeutet. Die Kapitalvermehrung beruht nun darauf, dass möglichst viele Kunden von Vizionary Capricoins schürfen, sodass pro Kunde weniger Coins zur Verfügung stehen, da nur die feste Menge pro Laufzeit zur Verfügung steht. Je mehr Kunden Coins erwerben, desto wertiger wird jeder einzelne Capricoin für denjenigen, der ihn geschürft hat. Wer sich also schon frühzeitig dazu entschließen kann, Capricoins zu schürfen und sein Capital in diese Kryptowährung anzulegen, der hat die besten Chancen durch die im Laufe der Zeit ganz natürliche Verknappung der Coins entstehende Verknappung den Wert seiner erworbenen Capricoins deutlich zu erhöhen. Das ganze ohne weiteres zutun: Einmal erworbene Capricoins steigen im Laufe der Zeit ganz automatisch im Wert und sorgen für die gewollte Kapitalvermehrung.

