Von Cowboys für Cowboys

Die neue BALLERMANN COUNTRY 2017 gemacht von den Cowboys der Ballermann Ranch in Niedersachsen

Ballermann Country 2017 - DAS ORIGINAL! (Bildquelle: MoreMusic, Köln, u. Ballermann Ranch, Blockwink

(firmenpresse) - Am 17. Februar 2017 erscheint (endlich!) die brandneue BALLERMANN COUNTRY - DIE WESTERNPARTY 2017.

Gemacht wurde das neue Ballermann Country-Album von echten Cowboys und -girls auf der BALLERMANN RANCH in Blockwinkel (Niedersachsen) und Köln (More Music & Media). Mit dabei sind Alan Jackson, Truck Stop, Western Union, Brooks and Dunn, Tom Astor u.v.a.m.

Im umfangreichen, reichlich bebilderten Booklett der Ballermann Country 2017 sind Storys von und über die BALLERMANN RANCH and FRIENDS veröffentlicht - natürlich mit Quarter-Horse BALLERMANN MITCH als Coverstar!

Die neue BALLERMANN COUNTRY - DIE WESTERNPARTY 2017 richtet sich an alle Cowboy, Ladies, Gambler, Trucker und die letzten echten Westernfans.

Mit Preisgarantie u.a. jetzt bei AMAZON vorbestellen! COME TO BALLERMANN COUNTRY!

Hinweis: "Ballermann" ist eine geschützte Marke! "Ballermann Country" ist ein Original Markenprojekt der BALLERMANN RANCH (Annette Engelhardt) in Kooperation mit MoreMusic, Köln!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ballermann.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

PresseKontakt / Agentur:

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

post(at)markenkonzepte.de

04245 3179970

http://www.markenkonzepte.de



Datum: 09.01.2017 - 12:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1442229

Anzahl Zeichen: 1296

Kontakt-Informationen:

Firma: A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Ansprechpartner: Annette Engelhardt

Stadt: Scholen

Telefon: 04245-3179970





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung