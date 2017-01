stadtmobil CarSharing: CarBidOne Mehrmandantenplattform für die Unternehmensgruppe

Seit Frühjahr 2016 nutzt die stadtmobil CarSharing GmbH & Co. KG aus Karlsruhe zum Wiederverkauf ihrer Gebrauchtfahrzeuge das online-Auktionssystem CarBidOne der EINS - Entwicklung INteraktiver Software - GmbH. Die stadtmobil- Unternehmensgruppe bietet Carsharing deutschlandweit in mehreren Städten an.

Die überaus positiven Erfahrungen haben nun auch stadtmobil Berlin sowie stadtmobil Rhein-Main überzeugt. Ab 2017 vermarkten nun auch sie Fahrzeuge über CarBidOne.

Mit CarBidOne können Autohäuser eine eigene online Auktionsplattform betreiben: An die eigenen Aufkäufer werden ausschließlich Händlerfahrzeuge versteigert. Das bedeutet eine win-win-Situation für Aufkäufer und Verkäufer: Vertrauensvoller Umgang und faire, marktübliche, transparente Preise. Es fallen keine Provisionen an – und das eigene Unternehmen steht stets im Vordergrund.



stadtmobil Karlsruhe setzt CarBidOne ein, um den Verkaufsprozess mit seinen langjährigen Aufkäufern optimal durchzuführen. Die überaus positiven Erfahrungen haben nun auch stadtmobil Berlin sowie stadtmobil Rhein-Main überzeugt. Ab 2017 vermarkten nun auch sie Fahrzeuge über CarBidOne.



Die Fahrzeuge der beteiligten stadtmobil-Regionen werden dann in einer gemeinsamen Auktionsplattform an alle Aufkäufer vermarktet. Es entsteht eine überregionale Vermarktungsplattform für eine Unternehmensgruppe, die sich aus rechtlich unabhängigen Firmen zusammensetzt.



Der Einsatz der Mandantenversion von CarBidOne bietet folgende Vorteile für die einzelnen Firmen: ein gemeinsamer Fahrzeugpool wird gemeinsam vermarktet an einen gemeinsamen Aufkäuferpool. Die positiven Effekte: die Aufkäufer können mehr Fahrzeuge erwerben, die Verkäufer haben eine größere Auswahl an Aufkäufern. Dabei kann ein regionales Preisgefälle ausgenutzt werden.



Weitere Regionen der Gruppe werden im Laufe des Jahres 2017 folgen.







Ansprechpartner:

EINS GmbH – Entwicklung Interaktiver Software

Prof. Dr. Martin Damm

Dr. Jan Schloen

Unterweingartenfeld 6

76135 Karlsruhe



Tel: 0721-955 39 75

Fax: 0721-531 03 55



E-Mail: info(at)eins-gmbh.de

Internet: www.carbidone.de







Profil:

Die 1995 gegründete EINS GmbH aus der Technologieregion Karlsruhe ist ein Software-Unternehmen und ein Full-Service-Anbieter integrierter, kundenspezifischer Internet-Dienstleistungen. Sie realisiert anspruchsvolle Softwarelösungen aus einer Hand: die Konzeption komplexer, individueller web-basierter Lösungen, die professionelle Gestaltung, die Hosting-Betreuung im Rechenzentrum, sowie die technische Integration und Anbindung an bestehende IT-Systeme gehören hierzu. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen insbesondere in den Bereichen Datenbank-Systeme, webbasierte Lösungen und Content Management Systeme und besitzt großes Know-how in verschiedenen Bereichen der Software-Entwicklung.



Kommentare zur Pressemitteilung