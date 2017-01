Relaunch: Neuer, moderner ARAG Maklervertriebsauftritt ist online

Weiterer Meilenstein der digitalen Kommunikationsstrategie des Konzerns

(firmenpresse) - -Umfangreiches Dokumentencenter für Makler

-Responsives Design für optimale Darstellung auf Tablets und Smartphones

-Newsroom erleichtert Maklern Zugang zu relevanten Informationen

Der ARAG Konzern treibt seine digitalen Aktivitäten weiter voran - jetzt auch im Bereich der Makler-Kommunikation. So ging kürzlich der neue, umfassend überarbeitete Internet-Auftritt speziell für Makler und Mehrfachagenten online. Wie inzwischen fast alle Online-Präsenzen der ARAG Versicherung, ist auch die neue Website des ARAG Partnervertriebs im responsiven Design umgesetzt - und somit optimiert für die Nutzung auf Tablets und Smartphones. "Mit dem neuen Internetauftritt haben wir eine moderne Plattform geschaffen, mit der wir den Service für unsere Maklerpartner zielgerichtet ausbauen", unterstreicht Dr. Jan Moritz Freyland, Direktor ARAG Partnervertrieb bei der ARAG SE.

Schnell-Einstiege, Dokumentencenter und Newsroom

Da es für den Makler bekanntlich oft schnell gehen muss, finden die Besucher von www.ARAG-Partnervertrieb.de gleich auf der Startseite bequeme Direkteinstiege zu allen Angebotsrechnern, vielfältigen Makler-Services sowie wichtigen Login-Bereichen. Natürlich wurde im Rahmen des Relaunchs auch die Darstellung der ARAG Produktpalette grundlegend überarbeitet. Völlig neu ist zudem das Dokumentencenter: Hier stehen alle für den Makler wichtigen Unterlagen zum Download bereit - von den Bedingungen über FAQs bis hin zu Deckungsnoten. Im digitalen Newsroom erhalten Besucher darüber hinaus einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kommunikationskanäle der ARAG - und finden hier ganz sicher auch spannenden Input für die eigene Online-Kommunikation auf Facebook & Co. Der neue Makler-Auftritt folgt dem erfolgreichen Vorbild der ARAG.de, die in der aktuellen AMC-Studie erneut als eine der "TOP-Websites" der Versicherungsbranche ausgezeichnet wurde.

Motto des ARAG Partnervertriebs wird noch lebendiger

Nicht nur technische und funktionale Aspekte zeichnen die neue Website aus. Auch in der Ansprache ist diese deutlich persönlicher und emotionaler gestaltet. Ganz im Sinne des Mottos "Wir leben Makler-Service" wurden die jeweiligen Mitarbeiter des ARAG Partnervertriebs für die Bebilderung der neu und übersichtlich strukturierten Seiten prominent in Szene gesetzt.

Makler-Anbindung in wenigen Schritten

Der neue Auftritt richtet sich selbstverständlich auch an Makler, die noch nicht mit der ARAG kooperieren, dies zukünftig aber möchten. Hierfür steht ab sofort ein neues Online-Formular zur Verfügung, das mit wenigen Abfragen die Anbindung interessierter Makler stark vereinfacht.





Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie ihren Kunden in Deutschland auch attraktive, bedarfsorientierte Produkte und Services aus einer Hand in den Bereichen Komposit, Gesundheit und Vorsorge. Aktiv in insgesamt 17 Ländern - inklusive den USA und Kanada - nimmt die ARAG zudem über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Mit 3.800 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von mehr als 1,7 Milliarden EUR.

ARAG SE

redaktion neunundzwanzig

Thomas Heidorn

Lindenstraße 14

50674 Köln

thomas(at)redaktionneunundzwanzig.de

+49 (0) 221 924 28-215

Firma: ARAG SE

Ansprechpartner: Christian Danner

Stadt: Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 9 63-22 17





