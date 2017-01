Neues Logo und neuer Claim für das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik

Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik initiiert ab 2017 jährlich den GESUNDtag - Tag der Gesundheitsförderung

Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik

(firmenpresse) - Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. hat mit Beginn des Jahres 2017 ein neues Logo und einen neuen Claim eingeführt. Beide setzen auf die Gesundheitsfarben Grün sowie Orange und macht durch seine Gestaltung die Notwendigkeit der Interdisziplinarität in der Gesundheitsförderung deutlich. Gesundheitsförderung kann nur effektiv sein, wenn sie die verschiedenen Maßnahmen (beispielsweise Ernährungsumstellung, Bewegungsintensivierung, Stressabbau etc.) durch qualifizierte Fachkräfte im therapeutischen Team langfristig umsetzt. Dementsprechend präsentiert das 2006 in Köln von Diätassistenten, Ärzten, Ernährungswissenschaftlern, Pädagogen, Apothekern, Psychologen und Physiotherapeuten gegründete Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik auch über den gestalteten Claim "Das Gesundnetz!" in der Gesundheitsfarbe Grün, informiert der Vorstandsvorsitzende der anerkannten Fachgesellschaft Sven-David Müller in Berlin.

Für die Entwicklung und Umsetzung des neuen Corporate Designs ist Andreas Kunz, Geschäftsführer der Agentur NEW COLOR® MarkenWertEntwicklung

( http://www.new-color.de) aus Tangermünde, verantwortlich, mit dem das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik auch die Gestaltung der Medien für den neu initiierten GESUNDtag - Tag der Gesundheitsförderung und andere Projekte eng zusammenarbeitet. Der erste GESUNDtag findet am 5. September 2017 zum Thema "Einfach besser schlafen - länger gesünder und schlanker leben!

Die anerkannte Fachgesellschaft hat das Jahr 2017 zum Jahr der Ernährungsberatung und der Diätassistenten ausgerufen und macht sich für die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung und die Änderung des Gesetzes über den Beruf des Diätassistenten stark. Hier geht es insbesondere um die Anpassung der Berufsbezeichnung, da Diätassistent die Tätigkeit dieser Berufsgruppe nicht widerspiegelt, informiert Sven-David Müller, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. ( http://www.dkgd.de). Der Online-Beitritt ist unter http://www.dkgd.de/onlinebeitritt.html möglich.

Sven-David Müller, MSc.

1. Vorsitzender

Deutsches Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V.

Heinersdorfer Straße 38

12209 Berlin





http://www.dkgd.de



Das im Jahr 2006 in Köln gegründete Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik ist das Netzwerk und Sprachrohr für alle Berufsgruppen, die in der wissenschaftlich fundierten Gesundheitsförderung tätig sind sowie alle an Gesundheit interessierten, die von dem Bündeln von Informationen und Aktionen profitieren möchten. Die medizinische Fachgesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt und in das Vereinsregister eingetragen.

