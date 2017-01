Theaterthriller im Schloss Dilborn, "DER ANRUF" am 21. Januar um 20 Uhr

Ein spannendes Theaterstück um Täter und Opfer, das den Zuschauer bis zum Schluss in Atem hält. Denn nichts ist so wie es scheint, niemand ohne Schuld.

Verena Bil als Eva in dem Thriller "Der Anruf" von Stephan Eckel

(firmenpresse) - Das Niederrheintheater zeigt einen besonderen Leckerbissen für Thrillerfans:



Der Anruf von Stephan Eckel.



Die Nachtschicht in einem Computer-Callcenter. Mitarbeiterin Eva erhält einen Anruf von Marc, der Probleme mit seinem Laptop hat. Während des Gesprächs zeigt sich der junge Mann als sympathisch, aufmerksam, witzig und charmant. Man flirtet miteinander, tauscht Komplimente aus, steht kurz davor ein Treffen zu vereinbaren.



Dann wendet sich das Blatt. Marc gibt sich als Evas Stalker zu erkennen, der beängstigend detaillierte Einblicke in ihr Privatleben genießt. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Mann am Telefon beginnt, der sich immer mehr als ernst zu nehmende Bedrohung herausstellt. Denn Eva besitzt ein dunkles Geheimnis, das zunehmend deutlich wird ?



Termin "Der Anruf"

Samstag, 21. Januar 2017, 20 Uhr

NiederrheinTheater, Schloss Dilborn

Dilborner Straße 63

41379 Burggemeinde Brüggen

Tickets:



Theaterkasse Burg Brüggen

Tickets auch im Brüggener Reisebüro

Tickets Telefonisch 02163-889124

Online:Ticketshop von Adticket







