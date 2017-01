BGA: Außenhandel setzt zum Endspurt an

(ots) - "Die Außenhandelszahlen für November lassen auf

einen starken Jahresendspurt und damit auf eine versöhnliche

Gesamtbilanz für das Jahr 2016 hoffen. Nach einem turbulenten Jahr

könnten die letzten Wochen noch eine positive Bilanz bedeuten,

nachdem sich die vergangenen Monate als schwierig dargestellt

hatten." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes

Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur

Entwicklung des deutschen Außenhandels.



Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für

November 2016 bekannt gegeben. Demnach betrug der Wert der deutschen

Exporte 108,5 Milliarden Euro, ein Plus von 5,6 Prozent im

Vorjahresvergleich. Mit einem Warenwert von 85,8 Milliarden Euro sind

auch die deutschen Importe gestiegen, im Vorjahresvergleich um 3,5

Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss

von 21,7 Milliarden Euro ab.



"Der November hat mal wieder gezeigt, welche enorme Bedeutung der

Außenhandel für die deutsche Wirtschaft hat. Geht es unseren

Geschäftspartnern nah und fern wirtschaftlich gut, laufen auch unsere

Geschäfte rund. Die Rekordwerte im Im- und Export verdanken wir nicht

nur der wirtschaftlichen Erholung in den EU-Ländern. Auch in

Drittmärkten waren deutsche Produkte mehr denn je gefragt. Bei aller

Freude müssen wir uns aber auch im Klaren sein, dass dies kein

stabiler Dauerzustand für die Zukunft ist. 2017 erwarten uns viele

Unsicherheiten: die Wahlen in verschiedenen europäischen

Mitgliedstaaten, die für die Zukunft Europas entscheidend sein

können, oder auch der Präsidentenwechsel in den USA, der die Rolle

der Vereinigten Staaten als Treiber des Freihandels nachhaltig

verändern kann. Eine Gewissheit haben wir jedoch: Der Außenhandel ist

flexibel genug, um auch durch raues Gewässer zu segeln", so Börner



abschließend.



