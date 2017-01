Runde LED Panel Serie IL-RPL

Runde LED Panel im Durchmesser 60 cm bis 120 cm

Runde LED Panel Serie IL-RPL

(firmenpresse) - Mit einem LED Panel werden Allgemeinbeleuchtungen in Besprechungsräumen, Empfang, Verkaufsräumen etc. umgesetzt. Runde LED Panel setzen sich hier optisch von den herkömmlichen, eckigen Versionen ab. Werden herkömmliche LED Panel meist in Rasterdecken als Ersatz von Rasterdeckenleuchten eingesetzt, sind die runden Panel ein Designelement repräsentativer Beleuchtungsplanung und setzen Highlights. Abgependelt über 4 dünne Seile in höheren Räumen oder direkt montiert tauchen sie den Raum in ein helles, gleichmäßiges Licht. Durch die äußerst flache Bauform werden die Panel zum Hingucker jeder Beleuchtungslösung. Das Licht tritt aus der 12 mm hohen, kreisrunden Fläche aus, die im Raum zu schweben scheint. Ob einzeln, in der Gruppe oder in der Zusammenstellung verschiedener Größen - der Raumgestaltung sind keine Grenzen gesetzt.

LED Panel Technik

LED Panel für Rasterdecken sind in der Beleuchtung von Büro oder Verkaufsflächen weit verbreitet. Einfach zu montieren senkt die energieeffiziente LED Technik den Energiebedarf der herkömmlichen Beleuchtung enorm und verlängert Wartungsintervalle wie z.B. den Leuchtmitteltausch. Das Licht wird von LEDs, welche sich im Rahmen der Leuchte befinden, in die Licht gebende Fläche der Leuchte gestrahlt. Dort wird es gleichmäßig verteilt und nach unten abgegeben. Durch diese Technik erhält man ein äußerst breit strahlendes, weiches Licht. Bestens geeignet für Bereiche, in denen eine optimale Ausleuchtung mit möglichst blendfreiem Licht benötigt wird wie zum Beispiel Büroarbeitsplätze oder Verkaufsflächen.

Runde LED Panel von "Wir sind heller"

Mit der IL-RPL Serie stellt "Wir sind heller" eine runde LED Panel Serie vor.

Die LED Panel sind in Durchmessern von 60 cm, 90 cm und 120 cm erhältlich. Besonders die größeren Varianten haben eine starke optische Wirkung in Beleuchtungsprojekten. Dabei sind die Panel äußerst energieeffizient und lichtstark mit bis zu 10500 Lumen. Für die gewünschte Lichtwirkung stehen 3 Lichtfarben (3000K warmweiß, 4000K neutralweiß und 6000K tageslichtweiß) zur Verfügung.

Weitere Informationen und Beratung unter https://www.wirsindheller.de/runde-led-panel.4506.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wirsindheller.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die WSH GmbH (www.wirsindheller.de) mit Firmensitz in Gummersbach hat sich auf Industriebeleuchtung und LED Beleuchtung mit modernster Technik spezialisiert. Dabei begleitet das Unternehmen den Kunden von der Ideenfindung, der Visualisierung des Beleuchtungskonzeptes über die Finanzierung bis zur Montage über kompetente Partner. Das Produktportfolio von Wir sind heller reicht von der LED Industriebeleuchtung (z.B. LED Hallenstrahler) über LED Außenbeleuchtung, LED Bürobeleuchtung bis zur LED Wohnraumbeleuchtung und Lichtsteuerungen. Wir sind heller bietet auch Leuchtenbau für Sonderlösungen und Kleinserien an.

Kompetente Beratung durch zertifizierte Fachplaner und eine perfekte Beleuchtungslösung für den Kunden gehören neben hochwertigen Produkten zur Strategie des Unternehmens. Dabei liegt besonders Augenmerk auf hervorragendem Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch.

Dies ist eine Pressemitteilung von

WSH GmbH Wir sind heller

PresseKontakt / Agentur:

WSH GmbH Wir sind heller

Jörg Hornisch

Dörspestraße 2

51702 Bergneustadt

presse(at)wirsindheller.de

02261 7897883

http://www.wirsindheller.de



Datum: 09.01.2017 - 13:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1442269

Anzahl Zeichen: 2395

Kontakt-Informationen:

Firma: WSH GmbH Wir sind heller

Ansprechpartner: Jörg Hornisch

Stadt: Bergneustadt

Telefon: 02261 7897883





Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung