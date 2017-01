Think BIG - WDVS Gigaliner

Unter diesem Motto starten wir in das Jahr 2017 und bereiten derzeit die ersten

Auslieferungen mit unseren Gigaliner Transporter vor.

(firmenpresse) - Think BIG!



Unter diesem Motto starten wir in das Jahr 2017 und bereiten derzeit die ersten Auslieferungen mit unseren Gigaliner Transporter vor.





Lange wurde über den Einsatz solcher WDVS Mega-Liner kontrovers diskutiert - jetzt sind wir in der Realität angekommen und werden unsere ersten WDVS Gigaliner oder EuroCombis auf den Weg schicken. Als Gigaliner oder EuroCombis werden Fahrzeugkombinationen bezeichnet, die über die übliche Längenbegrenzung von 18,75 m hinausgehen.



Entsprechende Sattelzüge können eine Länge von bis zu 25,25 m haben, bis zu 60 t Gesamtgewicht auf die Straße bringen und bis zu 150 m³ Ladevolumen vorweisen.

Der große Vorteil für den Verbraucher:

Riesenvolumen zu einem günstigen Preis anliefern zu lassen!

Gerade was die Fassadendämmung betrifft sind wir schnell mal bei 100-150 Kubik Volumen pro Bauprojekt. Das schafft ein Gigaliner in einer Tour.

Logistisch eine Herausforderung! Packen wir's an !

Die Streckenführungen werden derzeit ausgelotet damit wir Sie schnell und günstig beliefern können.











Kommentare zur Pressemitteilung