Erfolgreich werben mit HANSApro

Kontakte pflegen, Neukunden gewinnen, eine lokale Marke werden: Das ist das Ziel eines jeden Handwerkbetriebs. Volle Auftragsbücher heute reichen jedoch nicht, dieses auch für morgen zu sichern. Erfolgreiche SHK Handwerker setzen daher auf professionelle Werbemaßnahmen. Und die können ganz einfach umgesetzt werden! Zum Beispiel mit HANSApro. In dem neuen Marketingportal von HANSA finden sich mit wenigen Klicks Werbemaßnahmen für alle Unternehmensbereiche. Von der eigenen Internet-Seite bis zu Visitenkarten erhalten Sanitärinstallateure alles aus einer Hand, im einheitlichen Look und in gewohnt guter Qualität.

Neues online Marketingportal für SHK Handwerker: HANSApro. Foto: Hansa Armaturen GmbH

Früher reichten Autowerbung oder ab und zu eine Zeitungsannonce für das Marketing aus. Heute müssen diese durch die eigene Webseite, Social Media, Suchmaschinenoptimierung, Image-Broschüren, Onlineshops und Co. ergänzt werden. 80 Prozent aller Verbraucher suchen mittlerweile im Internet und in zunehmendem Maße über mobile Endgeräte nach Installateuren. Daher sollten sie dort auch gefunden werden, also gut sichtbar und professionell präsent sein.

Viele SHK Profis konzentrieren sich auf Ihre Fachkompetenz. Ihnen fehlt für einen komplexen Werbeauftritt die Zeit sich detaillierter mit der eigenen Unternehmens- und Markenkommunikation zu befassen. Sie verlieren bei der Angebotsvielfalt von Kreativlösungen auch schnell den Überblick, haben Berührungsängste oder scheuen die oft zeit- und kostenintensive Agenturbeauftragung.

Als starker und zuverlässiger Partner des Fachhandwerks hat HANSA die perfekte Lösung. Das neue Tool HANSApro bietet in einfacher Art und Weise 24 Stunden, 7 Tage pro Woche individuelle Werbeunterstützung für den Fachpartner: Mit wenigen Klicks werden einfach und schnell Werbemaßnahmen gestaltet.



Aus einer Hand, persönlich und im einheitlichen Look

Mit HANSApro bietet HANSA seinen Partnern exklusiv individuell passende Werbemaßnahmen. Immer persönlich und immer professionell. Neben der Grundausstattung, wie Briefbögen, Visitenkarten oder Schreibblöcken, die sich automatisch mit Daten und Bildern füllen lassen, können auch Kampagnen, besondere Anlässe, digitale Werbemittel oder der perfekte Internetauftritt realisiert werden. Das alles gelingt schnell und einfach.



Fragen rund um die eigene Homepage, Social Media, Google etc. beantworten erfahrene Werbeberater. Gemeinsam entwickeln sie Ideen zur optimalen Internetpräsenz, sodass der Betrieb von seinen Kunden bestmöglich gefunden wird.

Auch beispielsweise bundesweit organisierte Fotoshootings oder der Zugriff auf Mediadatenbanken für multimediale Werbezwecke sind aufgrund der professionellen Abwicklung durch über 100 angeschlossene Dienstleister möglich.

Dabei gilt: Für die individuelle Beratung ist immer ein persönlicher Ansprechpartner zuständig, also kein anonymes Callcenter. Die Werbeberatung bildet die Brücke zwischen Kunde, Außendienst und HANSApro.

HANSApro gibt SHK Profis eine gute Orientierung über die möglichen Werbeformen und sichert eine einfache Steuerung. So sparen sie Zeit und schaffen Freiraum für regelmäßige Werbung. Nicht effiziente , kostenintensive Werbemaßnahmen waren gestern. Bekanntheit und ein definiertes Profil als kompetenter Ansprechpartner vor Ort sind heute.

Ein wichtiger Nebeneffekt eines einheitlichen Auftrittes und guter Werbung: Das Unternehmen wird zum attraktiven Arbeitgeber für junge, kompetente und motivierte Mitarbeiter. Mit HANSApro sichern sich Fachhandwerker langfristig Erfolg.



Über HANSA

Die Hansa Armaturen GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung qualitativ hochwertiger und innovativer Sanitärarmaturen für Bad und Küche. ,,Wasser erleben‘‘ ist die Philosophie, für die HANSA steht. Das Repertoire reicht vom schlichten Klassiker bis hin zu preisgekrönten Designerarmaturen für außergewöhnliche Badewelten.



HANSA beschäftigt aktuell rund 600 Mitarbeiter weltweit und ist mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in mehr als 60 Ländern präsent. Das Unternehmen gehört zu den Top 3-Anbietern bei Armaturen in Deutschland und Österreich. HANSA bildet mit dem finnischen Sanitärarmaturen-Hersteller Oras, dem Marktführer in Nordeuropa, die Oras Group.



HANSA – a member of Oras Group

Hansa Armaturen GmbH

