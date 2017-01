Weltpremiere des SKODA OCTAVIA und SKODA OCTAVIA RS live im Internet

- SKODA präsentiert umfangreich aufgewerteten OCTAVIA am 10.

Januar in Wien

- Weltpremiere wird ab 18.30 Uhr live via skoda-auto.de übertragen



Die Weltpremiere des überarbeiteten SKODA OCTAVIA und SKODA

OCTAVIA RS wird am Dienstag, den 10. Januar 2017, ab 18.30 Uhr live

im Internet übertragen. Die Veranstaltung findet im Wiener Semper

Depot statt.



Die rund 20-minütige Fahrzeugpräsentation kann via Livestream auf

der SKODA Website www.skoda-auto.de verfolgt werden. Für Medien

besteht zudem die Möglichkeit, die Übertragung per Embed Code über

ihre eigenen Kanäle auszustrahlen.



Livestream: www.skoda-auto.de

Embed Code: https://www.youtube.com/watch?v=Kh8DpdetzJw







