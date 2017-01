conhIT 2017: Auf der Suche nach innovativen Trends

(ots) - Die conhIT, Europas wichtigstes Event der

Gesundheits-IT Branche, veranstaltet auch in diesem Jahr einen

eHealth-Slam. Bis zum 10. Februar 2017 können sich Interessierte mit

ihren Beträgen für die Teilnahme am Slam-Event bewerben. Zusätzlich

läuft vom 9. Januar bis zum 10. Februar 2017 der Bewerbungszeitraum

für die Innovationssession und die Messeführungen.



Eine Software zur elektronischen Patientenaufklärung oder ein

Video-Dienst, mit dem sich Dolmetscher zum Arztbesuch von

Flüchtlingen virtuell hinzu schalten lassen - auch in diesem Jahr

können Software- und Appentwickler im Rahmen des eHealth-Slams auf

der conhIT praxisnahe Projekte aus dem eHealth-Bereich einem breiten

Publikum in unterhaltsamer Form präsentieren, egal ob als Gedicht,

Interview oder Live-Experiment. Die drei besten Vorstellungen auf der

conhIT-Networkingfläche werden mit einem Preisgeld in einer

Gesamthöhe von 850 Euro prämiert.



Alle Interessierten können sich ab sofort bis zum 10. Februar 2017

bewerben. Einzureichen ist eine Bewerbung bestehend aus einem

Kurzlebenslauf und einem knappen Abstract plus Kurzvideo zum Projekt.

Unter allen Einsendungen wählt eine Jury, die sich aus Studierenden,

Wissenschaftlern und Industrievertretern zusammensetzt, jene Projekte

aus, die einen unterhaltsamen Vortrag zum dem eHealth-Sektor

versprechen. Die ausgewählten Beiträge werden am 27. März 2017

bekanntgegeben.



Der eHealth-Slam, bei dem die Teilnehmer sechs Minuten Zeit haben,

ihr Thema bzw. Projekt zu präsentieren, findet auf der conhIT am 26.

April statt. Dort wird dann das fachkundige Publikum die ersten drei

Sieger küren. Zur conhIT werden 2017 mehr als 9.000 Besucher und über

450 Aussteller aus 16 Ländern erwartet.



Ebenfalls bis zum 10. Februar 2017 können sich Unternehmen für

Kurzvorträge im Rahmen einer Innovationssession und für



Messeführungen bewerben. Die Innovationssession zu innovativen

Produkten, Ideen oder Trendthemen findet am 26. April 2017 von 14.15

bis 15.30 Uhr statt. Die thematischen Messeführungen dauern eine

Stunde und stehen allen Besuchern kostenlos zur Verfügung.



Aussteller der conhIT 2017 können sich für eine

Produktpräsentation zu zehn verschiedenen Themen bewerben. Das

Themenspektrum der Führungen reicht dabei von viel diskutierten

Themen, wie Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS), Elektronische

Patientenakte und IT-Sicherheit, über relevanten Zukunftsthemen, wie

Intelligente Assistenzsysteme & Health, IT-Lösungen in der Pflege

sowie Patient Empowerment, bis hin zu neuen Innovationen im Bereich

mHealth, wie beispielsweise Apps & Wearables sowie FHIR (HL7).



Weitere Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten der

Innovationssessions und Messeführungen sowie zum eHealth-Slam finden

Sie auf der Website der conhIT.



http://www.conhit.de/BesucherService/Networking/Messefuehrungen/





http://www.conhit.de/BesucherService/Networking/Innovationssession/



http://www.conhit.de/BesucherService/Networking/EHealth-Slam/



Über die conhIT - Connecting Healthcare IT



Die conhIT richtet sich an Entscheider in den IT-Abteilungen, im

Management, der Medizin und Pflege sowie an Ärzte, Ärztenetze und

Medizinische Versorgungszentren, die sich über die aktuellen

Entwicklungen von IT im Gesundheitswesen informieren, Kontakte in der

Branche knüpfen und sich auf hohem Niveau weiterbilden wollen. Als

integrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie und

Networking-Events bündelt sie an drei Tagen die Angebote, die für die

Branche attraktiv sind. Die conhIT, die 2008 vom Bundesverband

Gesundheits-IT - bvitg e.V. als Branchentreff der Healthcare IT

initiiert wurde und von der Messe Berlin organisiert wird, hat sich

mit 451 Ausstellern und rund 9.000 Besuchern zu Europas wichtigster

Veranstaltung rund um IT im Gesundheitswesen entwickelt.



Die conhIT wird in Kooperation von den Branchenverbänden

Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V., GMDS (Deutsche

Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und

Epidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband Medizinischer Informatiker)

e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverband der

Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief Information

Officers - Universitätsklinika) gestaltet. Diese Presse-Information

finden Sie auch im Internet: www.conhit.de







Pressekontakt:

Messe Berlin GmbH

Britta Wolters

Tel.: +49 30 3038 2279

Fax: +49 30 3038 912218

wolters(at)messe-berlin.de



Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Messe Berlin GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.01.2017 - 13:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1442305

Anzahl Zeichen: 5113

Kontakt-Informationen:

Firma: Messe Berlin GmbH

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung