Sicherung von Fahrzeugen in privaten Sammlungen und Museen

(firmenpresse) - Eine wirkungsvolle Sicherung gegen Berührung, Teilediebstahl und Vandalismus von Automobilen in privaten Sammlungen und Museen war bis dato nur schwer möglich. Gerade aufgrund der oftmals fehlenden Aufsichten in den vielen öffentlichen Sammlungen kam es immer wieder zu ärgerlichen Beschädigungen und Verlusten.



Das Human Detector System der heddier electronic GmbH löst diese Probleme auf einfache und günstige Weise. In einem kleinen Kunststoffgehäuse befinden sich verschiedene elektronische Sensoren. Kleinste Berührungen an Fahrzeugen und automobilen Sammlergegenständen werden damit erkannt. So reicht es, ein metallisches Teil - wie die Kühlerfigur eines Vorkriegsfahrzeuges - mit dem Finger zu berühren, um einen Alarm auszulösen. Dafür muss der kleine Sensor nur per Kabelklemme mit einem leitenden Teil des Fahrzeuges - z. B. einer Schraube am Fahrwerk - verbunden werden. Der ebenfalls eingebaute seismische Sensor erkennt bereits schwächste Schwingungen an der Oberfläche eines Fahrzeuges, wie sie u. a. bei Berührung an GFK-Karossen entstehen. Der Innenraum von geöffneten Cabriolets lässt sich durch den extern anschließbaren Radarsensor gegen Hereingreifen von Besuchern sichern.



Die Installation ist dank des Batteriebetriebs einfach. Die beiden Lithium-Batterien reichen für ca. 1 Jahr. Wird ein Fahrzeug berührt, wird das über eine eingebaute lautstarke Miniatursirene gemeldet. Falls gewünscht können die Sensoren mit einer Alarmzentrale per Funk verbunden werden. Die Zentrale verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten und kann damit Überwachungskameras und Personenrufanlagen steuern und einen Alarm auf ein entferntes Smartphone senden.



Im Münsterland unterhält der Hersteller eine große Ausstellung mit Fahrzeugen aus der Frühzeit der Automobilgeschichte und diversen Kunstwerken. Die Ausstellung wird zur Demonstration der Leistungsfähigkeit und zur Schulung von Anwendern genutzt.









1989 als Ingenieurbüro gegründet beschäftigt sich die heddier electronic mit der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Medientechnik, Sensorsystemen und Sicherheitstechnik.

Das Stammhaus befindet sich in Coesfeld-Lette und beheimatet den Vertrieb des Unternehmens sowie einen 450 m² großen Showroom, in dem Kunden die Technik der heddier electronic hautnah erleben können.

Das ca. 1000 m² Fertigungs- und Entwicklungszentrum steht in Reken und wurde im Jahr 2016 fertig gestellt. An diesem Standort arbeiten sowohl die Hard- und Software-Entwickler als auch die in der Fertigung beschäftigten Mitarbeiter. Ein schneller Versand ist durch ein großes Auslieferungslager garantiert.

Die heddier electronic GmbH beschäftigt ca. 20 Mitarbeiter. Die Kunden kommen aus den Bereichen Museum und Ausstellung, Industrie und Messebau. Die Vertriebsschwerpunkte liegen in Deutschland und dem angrenzenden Europa. So gehören heute zum Beispiel 600 Museen zu den Kunden.

heddier electronic Gesellschaft für innovative Datensysteme mbH

heddier electronic Gesellschaft für innovative Datensysteme mbH
Pascherhook 34
48653 Coesfeld

Pascherhook 34

48653 Coesfeld

Tel.: 02546 911 0

E-Mail: info(at)heddier.com

heddier electronic Gesellschaft für innovative Datensysteme mbH
Dipl.-Ing. Clemens Heddier
Coesfeld

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Clemens Heddier

Stadt: Coesfeld

Telefon: 02546 911 26



