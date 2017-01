Presseeinladung: Flug-Pionier Bertrand Piccard in Obergurgl-Hochgurgl auf den Spuren seines legendären Grossvaters Auguste - BILD

(ots) - Anlässlich des 85-Jahr-Jubiläums der Landung seines

Großvaters am Gurgler Ferner stattet Bertrand Piccard

Obergurgl-Hochgurgl nun zum ersten Mal einen offiziellen Besuch ab.

Auf Einladung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und

Jugendheilkunde wird der Psychiater und Psychotherapeut am 22. Jänner

2017 beim 50. Pädiatrischen Fortbildungskurs in Obergurgl einen

Festvortrag halten. Darin beleuchtet der Schweizer Weltstar die

Piccard-Story bis zu seinem jüngsten Triumph, der Weltumrundung mit

dem Solarflugzeug "Solar Impulse 2". Gleichzeitig nutzt der

Wissenschaftler die Gelegenheit, um seine Kinder-Stiftung "Winds for

hope" zur Bekämpfung der Noma-Krankheit zu präsentieren.



Zwtl.: Exklusiver Pressetermin mit Bertrand Piccard



Für Medienvertreter steht Bertrand Piccard im Rahmen eines

Pressetermins am 22. Jänner, 11.30 Uhr zur Verfügung. Die

Pressekonferenz wird ebenfalls die wichtigsten Stationen der

Geschichte der Familie Piccard streifen und durch das

85-Jahr-Jubiläum der Ballonlandung am Veranstaltungsort besonders

unterstrichen. Der Termin findet im Top Mountain Crosspoint in

Hochgurgl statt.



Termin: Sonntag, 22. Jänner 2017 Uhrzeit: 11.30 Uhr Ort: Top

Mountain Crosspoint, Timmelsjochstrasse 8, 6456

Hochgurgl/Tirol/Österreich



Hinweis: Bereits um 11.00 Uhr gibt es einen offiziellen Empfang

mit Dr. Bertrand Piccard inklusive einer kurzen Besichtigung des

höchstgelegenen Motorrad-Museums der Alpen im Top Mountain

Crosspoint.



Die Teilnahme an der Pressekonferenz mit Bertrand Piccard ist für

Medienvertreter nach vorheriger Anmeldung möglich, wir bitten um

Akkreditierung bis spätestens 18. Jänner unter

info(at)polak-mediaservice.at



