Pelz Polizei geht in mehreren deutschen Städten auf Streife

In den kommenden Tagen werden die Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros verkleidet durch Einkaufsstraßen ziehen und Pelzträger aufklären.

Die Pelz Polizei des Deutschen Tierschutzbüros klärt Pelzträger über Tierqual auf.

(firmenpresse) - Die Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros werden in den kommenden Tagen verkleidet durch Einkaufsstraßen ziehen und Pelzträger aufklären. Denn noch immer lassen 100 Millionen Pelztiere ihr Leben für simple Extras an der Kleidung und das, obwohl es genug Alternativen gibt. Das Deutsche Tierschutzbüro möchte durch diese Aktion Pelzträgern helfen, Echtpelz von Kunstpelz zu unterscheiden und sie über das unsägliche Tierleid hinter dem Produkt aufklären.



Es ist leider noch immer ein gewohntes Bild auf den Straßen: Pelzbesätze an Jacken und Mützen. Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung Echtpelzprodukte wie Pelzmäntel ablehnt, finden sich doch immer wieder kleine Accessoires an der Kleidung. Doch auch für diese kleinen Produkte mussten Tiere nach grausamer Gefangenschaft ihr Leben lassen. Doch so lange Pelzkrägen und Pelzbommeln an Mützen auf der Straße zu sehen sind, werden der Trend und die Mode gefördert.



Ein großes Problem stellt die fehlende Deklarationspflicht in Deutschland dar. Sehr viele Verbraucher wissen oftmals nicht, dass es sich bei dem erworbenen Produkt um Echtpelz handelt. Sie orientieren sich am Preis, doch erschreckenderweise kann Kunstpelz sogar teurer als echter sein. Die erforderliche Bezeichnung "enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs" an den Produkten, sagt überhaupt nichts über die verwendete Tierart, die Herkunft, geschweige denn die Haltungsbedingungen aus, zumal sie häufig schlichtweg nicht an dem Produkt angebracht ist. "Verbraucher werden hier nicht umfassend aufgeklärt, deswegen geht die Pelz Polizei auf Streife und hilft bei der Aufklärung", so Jennifer Schöpf Pelz Polizistin des Deutschen Tierschutzbüros.



Die Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros bieten deshalb den Service an, den erworbenen Pelz vor Ort untersuchen und testen zu lassen, um zu bestimmen, ob es sich um Echt- oder Kunstpelz handelt. Sie werden Pelzträger direkt ansprechen und darüber aufklären, was es mit dem Produkt auf sich hat und welche enorme und unnötige Tierqual dahinter steckt. So gut wie alle Pelztiere werden auf riesigen Farmen eigens für die Pelzindustrie gezüchtet. Dort verbringen sie ihr kurzes Leben in winzigen Drahtgitterboxen, die mit einem artgerechten Leben nicht im Entferntesten etwas zu tun haben. Nur ihres Fells wegen werden sie mit nur wenigen Monaten grauenvoll getötet. Dabei kommen Stromschläge und Gaskammern zum Einsatz, oder sie werden gnadenlos tot geprügelt. Diese Tierqual darf zukünftig nicht mehr mit dem Kauf von Pelzprodukten bewusst oder unbewusst unterstützt werden.





Pressetermine:

- Dienstag, 10.01.2017 um 11:00 Uhr in der Königsallee 64 vor Zara in 40212 Düsseldorf

- Dienstag, 10.01.2017 um 14:00 Uhr in der Limbecker Straße 80-82 vor Deichmann in 45127 Essen

- Mittwoch, 11.01.2017 um 10:30 Uhr im Westenhellweg 91 vor Idee Creativmarktin 44137 Dortmund

- Mittwoch, 11.01.2017 um 14:00 Uhr in der Ludgeristraße 22 vor Douglas in 48143 Münster

- Donnerstag, 12.01.2017um 10:00 Uhr in der Bahnhofstraße 4 vor Zarain 33602 Bielefeld

- Donnerstag, 12.01.2017um 14:00Uhr in der Bahnhofstraße 8 vor Esprit in 30195 Hannover

- Freitag, 13.01.2017 um 10:00 Uhr in der Obernstraße 2-12 vor Peek und Cloppenburg in 28195 Bremen

- Freitag, 13.01.2017 um 14:00 Uhr in der Spitalerstraße 6 vor New Yorker in 20095 Hamburg



Weitere Informationen unter: www.tierschutzbuero.de/pelz









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tierschutzbuero.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Deutsche Tierschutzbüro ist ein eingetragener Verein, der sich für mehr Rechte von Tieren einsetzt. Die bundesweit tätige Organisation ist als besonders förderungswürdig anerkannt und gemeinnützig. Weitere Informationen unter www.tierschutzbuero.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Leseranfragen:

Gubener Straße 47, 10243 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.01.2017 - 14:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1442322

Anzahl Zeichen: 3721

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Ansprechpartner: Jan Peifer

Stadt: Berlin

Telefon: 030-27004960



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.