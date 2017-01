BioNutra Kakao Nibs - knackig bitterer Stimmungsaufheller

Diät mit Schokolade? Mit Kakao-Nibs können Sie das erreichen.

(firmenpresse) - Die Kakaobohne war schon zu Zeiten der Inkas und Azteken eine wertvolle Frucht und gilt als Geschenk Gottes. Sie wachsen direkt am Stamm der Kakaopflanze (Theobromba cacao) und wurden als Zahlungsmittel neben Gold akzeptiert. Heute werden diese Bohne vorwiegend für die Schokoladen-Herstellung verwendet und weltweit über 5 Millionen Tonnen pro Jahr hergestellt.



Nur ein ganz kleiner Teil der besten Kakao-Bohnen werden zu Kakaonibs verarbeitet für den direkten Verzehr. BioNutra Kakaonibs kommen zum Beispiel vom Criollo-Kakao. Diese Sorte gilt bei den Kakaosorten als der Edelste unter den Edelkakaos. Er ist weniger bitter und besitzt einen milden Geschmack. Nach der Ernte werden die Bohnen wie gewohnt fermentiert, getrocknet und dann zu kleinen Stücken gebrochen. Diese werden dann luftdicht für den Verkauf in Europa verpackt.



Kakao-Nibs hat einen hohen Anteil an Fettsäuren und Eiweißen, sehr wenig Zucker und viele natürliche Inhaltstoffe wie: Anandamid, Arginin, Dopamin (Neurotransmitter), Epicatechin (Antioxidantien), Histamin, Serotonin (Neurotransmitter), Theobromin, Phenylethylamin (PEA), Polyphenole (Antioxidantien), Tyramin und Salsolinol sowie Flavonoide?etc..

Theobromin, Serotonin und Dopamin können eine stimmungsaufhellende Wirkung beim Menschen bewirken. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum Schokolade glücklich macht. Beim Kakao-Nibs ist der Kakao-Anteil 100% natürlich ohne Zusatz von Zucker.



BioNutra führt kurz vor Neujahr in Januar 2017 Bio Kakao Nibs der Criollo-Bohne in sein Sortiment ein; zusammen mit Acai Pulver, Camu Camu Pulver und Kokosblütenzucker. Damit erweitert BioNutra seine Produktpallette um ein weiteres hochwertiges Healthfood-Produkt. Die Kakao Nibs kommen aus Peru und werden dort unter kontrolliert biologischen Bedingungen hergestellt. Sie sind knackig und leicht bitter. Man kann sie als Backzutat oder Müslizusatz verwenden oder wer es etwas bitterer mag auch roh als Snack verspeisen. Die Packungsgröße im Handel ist 500 g im Aroma-Beutel.





Durch den Einkauf beim Hersteller und direkten Online-Vertrieb über Amazon, kann BioNutra qualitativ hochwertige Produkte zu Top-Preisen anbieten.



Weitere Informationen rund um Produkte und Neuigkeiten von BioNutra finden Sie auf der Webseite: www.bionutra.de oder auf der Facebook-Seite: www.facebook.com/bionutra.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bionutra.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

BioNutra ist eine Marke des Dr. Nguyen Handelsunternehmens. Es ist ein kleines Unternehmen, das hochwertige gesunde Produkte importiert und diese im Direktvertrieb online anbietet. Wir legen wert auf fairen Handel und nachhaltige Landwirtschaft.



Dies ist eine Pressemitteilung von

BioNutra

Leseranfragen:

Kiefholzstr. 263, 12437 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.01.2017 - 14:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1442323

Anzahl Zeichen: 2573

Kontakt-Informationen:

Firma: BioNutra

Ansprechpartner: Long Duc Nguyen

Stadt: Berlin

Telefon: 030 54 828 140



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.