BioNutra Camu Camu Pulver - natürliches Vitamin C für Abwehrkräfte

Besonders in der kalten Jahres Zeit, ist diese Vitamin C Bombe aus den Amazonas genau das richtige, um die Abwehrkräfte zu stärken.

(firmenpresse) - Camu Camu Früchte stammen aus den Sträucher der Myrciaria Dubia, die in der Region Amazonas, besonders in Peru, heimisch sind. Diese Pflanzen wachsen dort natürlich bis zu 6 m hoch, haben weiße Blüten in den Sommermonaten und tragen prächtig rote ca. 3 cm große Früchte in den Wintermonaten.



Die Einheimischen konsumieren diese frischen Früchte geschält oder pressen daraus den Saft. Es soll aphrodisisch Wirkungen haben und ist seit Jahrhunderten Bestandteil der traditionellen indigenen Medizin. Für den Export nach Europa, werden die reifen Früchte gesammelt, schonend getrocknet und zu Pulver gemahlen. Aus insgesamt 3000 kg frischen Früchten können so nur 120 kg reines Pulver gewonnen werden.



Das Camu Camu Pulver ist fruchtig sauer und reich an natürlichem Vitamin C. Vitamin C zählt zu den essentiellen Nährstoffen, die aufgenommen werden müssen. Durch ihre antioxidativen Eigenschaften kann sie das Immunsystem gegen Viren und Bakterien stärken.



BioNutra führt kurz vor Neujahr in Januar Bio Camu Camu Pulver in sein Sortiment ein; zusammen mit Acai Pulver, Kokosblütenzucker und Kakao Nibs. Damit erweitert das Unternehmen sein Sortiment um weitere hochwertige Healthfood-Produkte. BioNutra Camu Camu Pulver kommt aus Peru und wird unter kontrolliert biologischen Bedingungen hergestellt. Das Pulver ist gelblich und lässt sich gut in Wasser lösen. Mit etwas Süße (Honig, Kokoszucker, Rohzucker?) ist es sehr angenehm zu trinken. Man kann daraus auch leckere Saftmischungen und Smoothies herstellen. Die Packungsgröße im Handel ist 100 g im Aroma-Beutel.



Durch den Einkauf beim Hersteller und direkten Online-Vertrieb über Amazon, kann BioNutra qualitativ hochwertige Produkte zu Top-Preisen anbieten.



Weitere Informationen rund um Produkte und Neuigkeiten von BioNutra finden Sie auf der Webseite: www.bionutra.de oder auf der Facebook-Seite: www.facebook.com/bionutra.de











http://www.bionutra.de



BioNutra ist eine Marke des Dr. Nguyen Handelsunternehmens. Es ist ein kleines Unternehmen, das hochwertige gesunde Produkte importiert und diese im Direktvertrieb online anbietet. Wir legen wert auf fairen Handel und nachhaltige Landwirtschaft.



BioNutra

Kiefholzstr. 263, 12437 Berlin

Datum: 09.01.2017 - 14:30

BioNutra

Long Duc Nguyen

Berlin

030 54 828 140



