BioNutra Kokosblütenzucker - natürlicher Zucker mit positiven Eigenschaften für die Gesundheit

Kokoszucker ist ein Rohzucker mit niedrigem glykämischen Index, der in weiten Teilen von Asien als Süßungsmittel verwendet wird.

(firmenpresse) - Diabetes mellitus ist eine Krankheit, bei der die Körperzellen unzureichend den Zucker (Glukose) aus der Nahrung aufnehmen kann. Dieser verbleibt im Blut und erhöht somit den Blutzuckerspiegel. Deswegen wird diese Krankheit auch "Zuckerkrankheit" genannt. Risikofaktoren für diese Krankheit sind Übergewicht, verursacht durch übermäßigem Fett- und Zucker-Konsum, und zu wenig Bewegung.



Die europäische Studiengruppe für Diabetes und Ernährung empfiehlt daher zu Vorbeugung, bevorzugt Lebensmittel zu nehmen, die fettarm sind und einen niedrigen glykämischen Index (GI) haben. Nahrungsmittel, die einen niedrigen glykämischen Index haben, lassen beim Verzehr den Blutzucker weniger ansteigen. So hat Glukose (Traubenzucker) z.B. einen GI von 100 und Erdnüsse nur 14.



Kokosblütenzucker hat bekanntlich einen GI- Wert von 35, was aus Messungen eines philippinischen Ernährungsinstitutes hervorgeht, und liegt damit im niedrigen GI Bereich. Außerdem enthält dieser Rohzucker noch natürliche Inhaltstoffe aus dem Kokosblütennektar, wie Eiweiße, Vitamine und Mineralstoffe.



Er lässt sich leicht in der Küche als Zuckerersatz einsetzen und kann zum Süßen von Speisen, Backwaren und Getränken genommen werden.



BioNutra führt in Januar 2017 Bio-Kokosblütenzucker in sein Sortiment ein; zusammen mit Acai-Pulver, Camu Camu Pulver und Kakao Nibs. Damit ergänzt das Unternehmen seine Kokosproduktpalette mit einem weiteren hochwertigen Produkt. BioNutra Kokoszucker kommt aus Indonesien und wird unter kontrolliert biologischen Bedingungen hergestellt. Es ist roh, fein gemahlen und hat leichten karamelligen Geschmack. Dieser Zucker kann als Zuckerersatz verwendet werden und ist vielseitig in der Küche einsetzbar. Die Packungsgröße ist 1kg im Aroma-Beutel.



Durch den Einkauf beim Hersteller und direkten Online-Vertrieb über Amazon, kann BioNutra qualitativ hochwertige Produkte zu Top-Preisen anbieten.





BioNutra ist eine Marke des Dr. Nguyen Handelsunternehmens. Es ist ein kleines Unternehmen, das hochwertige gesunde Produkte importiert und diese im Direktvertrieb online anbietet. Wir legen wert auf fairen Handel und nachhaltige Landwirtschaft.



BioNutra

