BioNutra Acai Beeren Pulver - Superfoods aus den Amazonas

Was in den Amazonas Grundnahrungsmittel ist, gilt in westlichen Regionen als Superfood; vor Allem durch herausragende Antioxidantien-Werte.

(firmenpresse) - Acai-Beeren (Euterpe Oleracea) wachsen natürlich im Regenwald von Südamerika. Die blau runden Früchte, die hier an Heidelbeeren erinnern, kommen von einer Palme, nämlich die Kohlpalme, die von den Einheimischen als açaizeiro genannt werden. Der Anbau dieser Früchte in den Küstenregion von Kolumbien ist eine wichtige Einnahmequelle für die dortige Bevölkerung. Den in den Amazonasgebieten gelten Sie als Grundnahrungsmittel und sind besonders nahrhaft.



Für den Export in die USA oder nach Europa werden diese Früchte in der Regel gefriergetrocknet und anschließend zu Pulver gemahlen um Ihre natürlichen Vitalstoffe zu konservieren. Denn Acai-Beeren sind bekanntlich sehr reich an Antioxidantien. Der ORAC-Wert, der für die Oxidationsfähigkeit von einem Lebensmittel steht, liegt bei Acai weit über 150000 µmol TE/100g. Es ist ein Maß für die Fähigkeit eines Stoffes freie Radikale zu neutralisieren. Freie Radikale sind nachweislich schädlich für den Körper und fördern den Alterungsprozess, Gefäßdegeneration und Entwicklung von Krebs.



BioNutra führt kurz vor Neujahr in Januar 2017 Bio Acai-Pulver in sein Sortiment ein; zusammen mit Camu Camu Pulver, Kokosblütenzucker und Kakao Nibs. Damit erweitert das Unternehmen stetig sein Sortiment, um die Nachfrage nach hochwertigen Healthfoods gerecht zu werden. BioNutra Acai-Pulver kommt aus Kolumbien und wird unter kontrolliert biologischen Bedingungen hergestellt. Das Pulver ist blau violette und hat einen leichten erdig nussigen Geschmack. Das Pulver lässt sich nicht gut direkt mit Wasser oder Saft mischen. Es wird daher empfohlen dieses in Joghurt oder Smoothies zu mischen oder über Müslis zu streuen. Die Packungsgröße im Handel ist 100 g im Aroma-Beutel.



Durch den Einkauf beim Hersteller und direkten Online-Vertrieb über Amazon, kann BioNutra qualitativ hochwertige Produkte zu Top-Preisen anbieten.





BioNutra ist eine Marke des Dr. Nguyen Handelsunternehmens. Es ist ein kleines Unternehmen, das hochwertige gesunde Produkte importiert und diese im Direktvertrieb online anbietet. Wir legen wert auf fairen Handel und nachhaltige Landwirtschaft.



BioNutra

Kiefholzstr. 263, 12437 Berlin

